11.8今天是王源十八岁的生日，也就是成人之日，王源十八岁生日怎么过的？王源十八岁生日怎么庆祝？一起来和91单机小编来看看吧。

8日，王源晒出一张庆生照，并在微博发表十八岁生日感言：“十八岁了，以后更加努力，以最好的姿态面对世界，不负年少的初心，不负每一个爱我的你，感谢。”照片中，王源头戴生日帽，对镜比V，桌上摆着汽车形状的生日蛋糕，照片贴上爱心贴纸，画风十分可爱。

粉丝们也纷纷送上祝福：“你好，十八岁的源哥。”“恭喜小源成年快乐鸭!”“再见啊，十七岁的小源。”

王源十八岁生日是什么情况今天是tfboys王源十八岁生日，晒出一张庆生照，并配文：“十八岁了，以后更加努力，以最好的姿态面对世界，不负年少的初心，不负每一个爱我的你，感谢。”照片中，王源头戴生日帽，对镜比V，桌上摆着汽车形状的生日蛋糕。

这次王源过生日注定是不平凡的一次，因为到了今天，王源的年龄就是18岁的，他就是一位成年人了!而成年之后，就意味着王源的事业将会更上一层楼。王源这次过生日，也来了许多圈内大佬的各种祝福!

对于王源所晒的照片，大家也都表示非常的帅气，大家给王源送上各种各样的祝福，别说有多么暖心了。何炅打的字最多，表情也用得最恰当，再加上核心，作为快乐大本营的金牌主持人，自然是受到了不少人的点赞，能看出来何炅在娱乐圈的影响力是相当巨大的。而紧接着第二名就是魏大勋，短短的两个字，表达了自己对于王源的生日祝福!真的是够简单，够直接!而严屹宽和郭敬明也都表达了自己的祝福，看来王源在娱乐圈当中的朋友还真不少!

王源在微博当中晒的照片也能表示这个生日是在凌晨过的!也就是12点刚过就吹灭了蜡烛，看来工作相当繁忙。从背景来看，这好像是一个ktv。

王源家庭背景介绍王源，2000年11月8日出生于重庆，中国内地男歌手、演员、主持人、TFBOYS成员。

2011年底加入TF家族成为练习生。2012年9月，翻唱的《旋木》被优酷网首页推荐 。2015年11月8日，15岁生日会上钢琴弹唱14岁时完成的首支自己作词作曲的单曲《因为遇见你》，并成为中国首位登上美国纽约时代广场的00后艺人 。2016年1月13日，《因为遇见你》正式发布。3月21日，拍摄《时尚·COSMOPOLITAN》主刊封面，成为首位登上时尚杂志五大刊封面的00后艺人，单人销量创造行业纪录。6月11日，荣获第9届城市至尊音乐榜年度听众最爱新人。

2013年8月6日，与王俊凯、易烊千玺以TFBOYS组合形式出道;10月发行专辑《Heart梦·出发》。2014年10月，发行专辑《青春修炼手册》 。2015年12月，发行专辑《大梦想家》。2016年2月7日，登央视春晚。2013年11月开始主持《TF少年GO》。2014年5月，代班主持《土豆最音乐》;8月代班主持《我爱大牌》;9月《TFBOYS偶像手记》担任主持。2015年4月29日，确认参演郭敬明导演的同名小说改编3D玄幻电影《爵迹》;9月确定出演《诛仙》改编电视剧《青云志》男主人公张小凡的少年时期。2016年5月18日，王源出席由重庆市委宣传部、市文明办、市旅游局、南岸区委、南岸区人民政府共同主办的“文明出游 人人有礼”主题活动启动仪式，现场受聘出任“重庆市文明旅游公益大使”。

王源跟王俊凯一样在重庆南开中学读书，家住重庆市南岸区南滨路，重庆的朋友们应该知道南岸区的南滨路那边有很多富人积聚，这么看来王源的家里条件还是很富裕的，但是和王俊凯这个“富三代”比较起来差个10%左右。王源的妈妈叫王延芬，妈妈曾经出席过重庆地方的某节目，妈妈现在非常支持儿子王源的歌唱事业，从王源的微博中可以看出妈妈现在对儿子的外形也非常在乎，教儿子打理脸蛋，照顾儿子。