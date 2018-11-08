刺客信条奥德赛11月更新了什么 刺客信条奥德赛11月份免费更新内容一览

?近日育碧公布了刺客信条：奥德赛11月份免费更新内容，那么刺客信条：奥德赛11月份免费更新内容是什么?小编为大家带来了刺客信条奥德赛11月份免费更新内容一览，一起来看看吧。

官方提供的更新内容说明：

《刺客信条：奥德赛》即将在11月份推出大型更新，替游戏增添新的任务、事件、战利品、怪兽和特色。更棒的是，这些内容将免费提供给所有《刺客信条：奥德赛》玩家。其中最大的追加内容是“希腊的失落传说”，将提供两个全新独立的任务：“戏必须演下去”(The Show Must Go On)–让玩家有机会在舞台上扮演列欧尼达斯(并且脱稿演出);以及“神的干预”(Divine Intervention)–有位神秘女子将让你进行神的试炼。

这些以及未来的“希腊的失落传说”内容，将会在玩家进入故事的第五章之后自动解锁，并且会以黄色支线任务显示在地图上。完成这些任务会导致多种可能的结果并获得新奖励，而且没有任何时间限制。

本月除了“希腊的失落传说”之外，还有其他的新活动。独眼人斯特洛普斯(SteropestheCyclops)将在11月13日加入游戏的神话生物名单。你可以接下叫做“带闪电者”的新任务试着挑战牠;若挑战成功，你将可获得一把新的传奇弓。

与此同时，专门挑战30级以上玩家且定期出现的史诗事件将新增史诗佣兵和史诗船只。击败史诗佣兵与船隻的玩家将可获得新装备或船只设计，外加一些可用来向奥林帕斯之家商人购物的奥利哈钢。

讲到奥林帕斯之家，萨尔贡也将在11月提供两种全新独特物品：内含新装备组、坐骑和武器的“奥德修斯组合包”;以及内含新船员主题服装、船首像和船只设计的“奥德修斯航海组合包”。这些物品也可透过商店购买。

最后，还有一些已导入或即将导入的新游戏特色和改进之处，包括：

1、等级上限从50级提高到70级。已达50级的玩家会根据他们原本多出来的经验值自动获得能力点数

2、替玩家的护甲新增外观自订层，让玩家能够使用某件护甲的属性值却呈现另一件护甲的外观

3、手把按键自订功能

4、在箭矢即将耗尽时自动制作普通箭矢的选项，前提是玩家要有足够的材料

5、降低装备升级费用

6、暂停与继续你拥有的任何“经验值强化物”和“德拉克马强化物”效果的功能