炎亚纶首次在劈腿风波后现身机场，炎亚纶现身机场怎么回应出柜？炎亚纶劈腿三男道歉信说了什么？一起来和91单机小编来看看吧。

日前炎亚纶被曝出“一次性劈腿三男”风波后首度现身机场，面对记者的提问炎亚纶一直沉默并且频频摇头，机场的视频曝光之后很多网友表示十分心疼炎亚纶。炎亚纶沉寂多年此次被曝出柜以及脚踏三条船再一次引起了网友的注意，并且还牵扯出了飞轮海的其他成员，从机场的视频中可以看出炎亚纶目前的状态非常不好。

11月7日，炎亚纶被曝出“一次性劈腿三男”的新闻。晚间他通过公司对此事作出回应，称自己曾对人付出过真感情，很抱歉没有处理好私人生活，迫使事情用这样的方式被呈现出来，诚恳地对被自己伤害到的人表示歉意。经历风波后炎亚纶首度现身机场，一身绿色大衣，面带口罩的他面对媒体的问题，频频摇头，一言不发。据悉，炎亚纶通过公司华研对此事作出回应，称自己曾对人付出过真感情，很抱歉没有处理好私人生活，迫使事情用这样的方式被呈现出来，诚恳地对被自己伤害到的人表示歉意。

炎亚纶道歉全文：

我很抱歉没有处理好我自己的私人生活，迫使必须用这样的方式被呈现。对于每个人我都是非常真心的对待，但，我也是个平凡人，一样有许多的缺点，有着平凡的情感;在人与人相处的过程中难免会发生一些不愉快的事情，处理的不妥当，也显然有很多需要学习的地方，我是一个不愿在人与人一开始相处时便带着怀疑和防备的人，往往没有经过太多的思考便全然的把自己最赤裸的样子放在阳光下。我曾经对人付出真感情，但在结束时没有好好的处理，导致事情演变成如此也是自己始料未及的，我对我造成伤害的人感到非常抱歉。我会好好的学习努力的检讨让自己成为更好的人，很抱歉造成新闻事件里这些人的伤害，对不起;也很对不起一直支持我的家人朋友和粉丝，也谢谢我的公司华研国际对我的包容与尊重。一路上帮助过我的人我会由衷的记得，我也会把这些教训当成成长的助力，然后也很抱歉浪费大家宝贵的时间和珍贵的生命来看我这些不起眼不值得大家费心思的私人生活。

炎亚纶出柜事件始末昨日炎亚纶被台湾媒体爆料“一次性劈腿三男”，这一消息是在让网友感到震惊，不仅如此网友还扒出了以前炎亚纶和汪东城的往事，随后事件持续发酵，而炎亚纶也共公开道歉。

近日，有港媒曝出炎亚纶劈腿三名男生，而这三位炎亚纶的“男友”起初并不之情，在感觉到不对劲时才去抓包，于是乎便有了三人联合曝光炎亚纶。据了解，三名男生最初一直以为自己是唯一、正牌，但是其中一名男生在渐渐感到炎亚纶日益对自己冷漠后，于是才感觉不妙，于是偷偷跟着炎亚纶“抓包”，却没想到一连了解了炎亚纶身边的其他两位男生。于是三人惺惺相惜便开始合伙曝光炎亚纶。其曝光的内容不仅仅有与炎亚纶的聊天几率，还有与炎亚纶的亲密合照，这无疑让很多网友对此大跌眼镜。这一连串的曝料，无疑也是坐实了炎亚纶关于性取向方面的传闻。

12年前，飞轮海正式出道，由于外形阳光帅气，歌曲正能量好听，一跃成为国内最火的男团，在当时也掀起一阵偶像狂潮。东纶cp当年的事迹，也在饭圈广为流传。曾经有私生饭爆料，有一段时间飞轮海出去宣传分配放年是吴尊辰亦儒一间，汪东城炎亚纶一间。有一次炎亚纶回房间晚了，敲门但是汪东城不给开，炎亚纶又哭又喊最后在房门口坐了一夜。很多人不信，但后来辰亦儒上节目爆料佐证了这件事的真实性。甚至有网友扒出林宥嘉的那一首歌《浪费》，炎亚纶自爆是来源于自己的爱情故事。再来看一看《浪费》的歌词，看了难免会脑补。这首歌12年发表的，歌词有句“爱你这回事，整整六年”，飞轮海的出道时间与这差不多能对上。

紧接着，各种爆料接踵而至，炎亚纶和对方的私密对话被爆出，接吻照各种亲密照也被放出来。飞轮海所有团员，各位团员之间的故事，甚至是台湾其他男明星，都上遍了热搜。7号，炎亚纶被拍到亮相机场，受到这个事件的影响，当天，炎亚纶身着一身军绿色的长款大衣，搭配着一件简单的T恤，不过，嘴上的口罩很是引人注意，看来事件对他的影响还是很大的，我们发现，这次除了他自己现身以外，他的身边还跟了一位保镖护送，图中我们可以明显看出，他身旁一位光头，黑衣的保镖一直紧跟他的身后护送他。炎亚纶还特别的配了保镖，这一举动也可以看出对于这件事炎亚纶也是受到了很深的影响。