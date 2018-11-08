腾讯是LOL的中国运营商，却对IG夺冠有着极大的偏见，王思聪怒怼腾讯是怎么回事？王思聪为什么要怼腾讯？一起来和91单机小编来看看吧。

11月3日，王思聪战队IG夺得2018英雄联盟冠军，但是腾讯运营的《英雄联盟》却对IG宣传很是敷衍，随后王思聪开始怒怼腾讯，表示亲自为IG战队举办冠军之月庆祝活动，113万抽奖113人。怒怼事情背后原因曝光详情细节令人气愤。

这几天，相信广大网友都已被IG战队夺冠的消息刷屏，用了8年的时间，IG战队终于拿到了英雄联盟S8的冠军，玩游戏的网友应该知道，这真心不易。在IG夺冠后，粉丝们兴奋不已纷纷送上祝福，不管是各大朋友圈，还是微博，关于IG战队夺冠的话题都很高，但是英雄联盟运营方腾讯却有敷衍之意。

决赛已过去几天，腾讯英雄联盟方令人气愤的事情有几点：其一，庆典公告都迟迟未见，在给粉丝抽奖福利时，连方式也表示表达清楚，最后只能留言说明。其二，关于IG夺冠的宣传力度太小，很多网友表示，KDA女团新皮肤的宣传远远超过IG夺冠。其三，活动诚意不够，奖励不高。

腾讯对于IG战队夺冠的庆典不重视，在大家的期待下，一直等不到英雄联盟为IG策划的庆功宴。不少网友岁腾讯这次的做法很寒心。王思聪气愤之下怒怼腾讯，直言皇杂(RNG脑残粉)和腾讯LOL员工不允许参与抽奖。看来王校长这次是真的很生气。

王思聪怒怼腾讯事件经过腾讯再一次颠覆了我们对于数学和名次的认知。原来在排名的时候，第八名的牌面是要高于第一名的。甚至这个第一名是LPL八年来的第一冠军，都不如第八名有牌面。问题是同为第八名，为什么不见EDG?这个真的有意思? 满篇看上去就是苍白的解释，服务器波动，这个理由不管你信不信，我是不信的。如果真是担心网络波动，而不能及时推出活动的话，你大可以挂一个公告，说因为网络波动，IG夺冠活动顺延几天推出，也可以让大家安心一下。问题是腾讯你啥都没有说，就直接一个KDA夺冠挂在首页，真的让人心凉。

王思聪真的是网络营销鬼才，个人营销热度秒杀天猫双十一 面对腾讯LOL专区的不作为，IG老板王思聪也是个有钱任性的主儿。你不搞活动是吧，我自己来。

11月6日晚上八点发了一个“为了庆祝IG夺冠，分四波抽奖113万”的微博。这个微博一放出来，瞬间就引爆了整个网络，秒上热搜。王思聪简直是营销鬼才，简简单单的一篇微博，只拿出了区区113万的资金，就达成了无数公司梦寐以求的营销数据。这个数据拿出来，简直是可以直接抽很多公司的脸，包括不限于腾讯公司，LOL游戏官博，甚至连天猫官博都甘拜下风，我们一起来看一看到底是怎么回事。

王思聪个人拿出113万现金抽奖，直接打脸腾讯电竞50QB的侮辱性抽奖，11月5号腾讯电竞发了一篇关于转发IG夺冠表情抽奖的微博，最后是说在转发的粉丝中抽一名“锦鲤”送50QB。微博一出，囧王者就觉得这是在打王思聪的脸，在侮辱IG夺冠。这个不用我多解释了吧。现在但凡是个抽奖，就连最寒酸的自媒体抽奖都是100RMG起步，还不止一个人。

腾讯电竞这么大的平台，搞转发抽奖竟然只有一个人，还只是送50BQ，囧王者都替IG觉得丢人，这种侮辱性抽奖，不要也罢。这次王思聪直接甩113万现金抽奖，要说没有打腾讯电竞的脸，我是不信的。 2小时转发破千万，已经刷新了天猫双十一的转发记录 天猫双十一活动的微博在5个小时左右转发突破100万，囧王者觉得已经是一个无法打破的记录了。结果天猫的记录还没有保持几天 ，就迅速的被王思聪的这波113万的抽奖微博打破了记录。而且是王思聪的这次破纪录，应该在短期内是没人可以打破的记录。太恐怖了2个小时转发就破千万了。

多少营销公司要哭死在这条记录上啊。2.5小时内互动超过1600万人次，12小时后转发+评论+点赞超过3000万 113万不仅给IG涨了人气更是将王思聪个人微博粉丝数量冲到了3600万 王思聪这波113万的抽奖，也直接将自己在微博的粉丝数量冲到了3600万。在活动之前，王思聪的粉丝数量维持在1600万左右，现在直接涨了2000万的粉丝数，

而且这个数量还在不断的增长中。相当于一个粉丝不到一角钱，特么僵尸粉也不止这个价格啊。王思聪，你真的是有钱任性，营销界的鬼才啊。

IG的这波热度，被你用到极限。佩服佩服。