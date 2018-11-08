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易烊千玺刘昊然一起上什么课？易烊千玺刘昊然为什么一起上课事

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:31:10| 编辑：墨染西行

易烊千玺最近爆出了一些学生生活状况易烊千玺刘昊然一起上什么课？易烊千玺刘昊然为什么一起上课事？一起来和91单机小编来看看吧。

最近易烊千玺参加活动，被vogue主编张宇问到了大学的生活，都知道易烊千玺高分考入中央戏剧学院，也是专业课的第一名。不过很多人还是很好奇易烊千玺的大学生活，毕竟上了大学就不一样了，也不是以前那种又上课又急着工作的日子了。不过易烊千玺也是回答的很干脆，表示一切都很好，不过还和刘昊然一起上课了，自己每次都会坐在第一排，因为下课能很好的去食堂吃饭，比较的方便。

千玺昊然一起上课怎么回事 千玺昊然一起上课的原因

千玺的大学生活最新近况曝光了，本次不是“狗仔”拍摄，也不是其他人曝光，而是千玺参加了voguefilm时装盛典的活动，在前辈张宇的采访询问下，千玺自己曝光了一些大学生活。

千玺昊然一起上课怎么回事 千玺昊然一起上课的原因

比如说，千玺原来在大学时，还跟刘昊然一起上过课，两人一起上英语课的画面，想想也是很激动啊，不知道身边的同学会是怎样的一种心情了。而千玺为何喜欢坐在第一排呢?千玺也表示，自己喜欢坐第一排是因为可以离讲台更加近一些，而且的离门也近一些，放学可以更快的跑去食堂吃饭了。

千玺昊然一起上课的原因两人都是一个学校的学生，而且公共课也是可以一起上的，遇到了也是很正常的，不过这两位人气小生也是娱乐圈比较踏实的明星，看得出两人都是很努力的。从最开始的TFBOYS到现在的单独发展，易烊千玺也是不断的在成长。

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当被问到大学生活和自己想象的是否一样时，说：“想象中大学生活挺轻松悠闲的，但没想到上起来大学生活挺忙，挺累的”，被问到上课时候做第一排的原因，易烊千玺回答：“离讲台比较近，看课件比较清晰，离门也很近，下课去食堂比较方便。”

网友纷纷评论道：“还能和老学长一起上课?课都一样的吗!”“实名羡慕中戏同学了!”“也太实在了，想快点去食堂!”

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不只是刘昊然，开学之后，经常能看到胡先煦和易烊千玺一起去食堂吃饭，他们还经常在宿舍搞怪合影。胡先煦友情和爱情两不误，和兄弟们处好关系的同时，还找了个女朋友。

看完这篇文章有何感受？

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