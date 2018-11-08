易烊千玺最近爆出了一些学生生活状况，易烊千玺刘昊然一起上什么课？易烊千玺刘昊然为什么一起上课事？一起来和91单机小编来看看吧。

最近易烊千玺参加活动，被vogue主编张宇问到了大学的生活，都知道易烊千玺高分考入中央戏剧学院，也是专业课的第一名。不过很多人还是很好奇易烊千玺的大学生活，毕竟上了大学就不一样了，也不是以前那种又上课又急着工作的日子了。不过易烊千玺也是回答的很干脆，表示一切都很好，不过还和刘昊然一起上课了，自己每次都会坐在第一排，因为下课能很好的去食堂吃饭，比较的方便。

千玺的大学生活最新近况曝光了，本次不是“狗仔”拍摄，也不是其他人曝光，而是千玺参加了voguefilm时装盛典的活动，在前辈张宇的采访询问下，千玺自己曝光了一些大学生活。

比如说，千玺原来在大学时，还跟刘昊然一起上过课，两人一起上英语课的画面，想想也是很激动啊，不知道身边的同学会是怎样的一种心情了。而千玺为何喜欢坐在第一排呢?千玺也表示，自己喜欢坐第一排是因为可以离讲台更加近一些，而且的离门也近一些，放学可以更快的跑去食堂吃饭了。

千玺昊然一起上课的原因两人都是一个学校的学生，而且公共课也是可以一起上的，遇到了也是很正常的，不过这两位人气小生也是娱乐圈比较踏实的明星，看得出两人都是很努力的。从最开始的TFBOYS到现在的单独发展，易烊千玺也是不断的在成长。

当被问到大学生活和自己想象的是否一样时，说：“想象中大学生活挺轻松悠闲的，但没想到上起来大学生活挺忙，挺累的”，被问到上课时候做第一排的原因，易烊千玺回答：“离讲台比较近，看课件比较清晰，离门也很近，下课去食堂比较方便。”

网友纷纷评论道：“还能和老学长一起上课?课都一样的吗!”“实名羡慕中戏同学了!”“也太实在了，想快点去食堂!”

不只是刘昊然，开学之后，经常能看到胡先煦和易烊千玺一起去食堂吃饭，他们还经常在宿舍搞怪合影。胡先煦友情和爱情两不误，和兄弟们处好关系的同时，还找了个女朋友。