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谢霆锋自制炸酱面什么样？谢霆锋自制炸酱面多少钱

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:28:19| 编辑：墨染西行

谢霆锋曾经公开表明要制作一款无油炸酱面，谢霆锋自制炸酱面什么样？谢霆锋自制炸酱面多少钱？一起来和91单机小编来看看吧。

谢霆锋曾在《锋味》节目中表示自己在研究一款炸酱面，“非油炸的，很好吃”，而目前这款面已经在谢霆锋北京的店里开始售卖。金黄的面条，青菜，卤蛋，还有香肠，看起来卖相不错。餐厅环境也是像艺术展厅，桌子不多，但是安静优雅，很高级。重点是谢霆锋偶尔会来餐厅，甚至会亲自下厨给顾客煮面。

当然这份炸酱面也卖到了68元的价格。有人说好吃，酱好，而且面条是非油炸很健康。但也有人不顾谢霆锋的面子直接给差评，“服务还行，但这个68元感觉像吃了个鸡蛋方便面”。

之前，谢霆锋就透露自己做的东西要一遍一遍的试才能得出最后的结果，“而且产品有独特性，只有这里能吃到”。

谢霆锋炸酱面怎么回事 谢霆锋炸酱面什么样子

谢霆锋炸酱面什么样子谢霆锋有一个特别豪华的餐厅，大部分人都是在十二道锋味里面见过的，白色和银色交相辉映，就像是来到了一个艺术展里面，但是一开火又显得有生活气息了。

当时谢霆锋就说自己在研究一款炸酱面，非常的好吃，结果没有想到就是他煮的那款夹酱面，现在已经开始售卖了。

这对于很多喜欢他的观众朋友们和粉丝们来说，真的是太激动了，可以去尝一下自己偶像做的面，那估计做梦都会笑醒的吧，这不，刚开业就已经有很多人去吃过了。

谢霆锋炸酱面怎么回事 谢霆锋炸酱面什么样子

但是吃过的人纷纷都给了差评，面还是有一点点卖相的，金黄色的面条，红肠，卤蛋，香菜，荤素搭配，颜色看着还是挺好看的，一看就挺有食欲的。

环境也是相当好的，超级安静，很高级，很适合带着自己的女朋友来这里吃晚宴，最主要的就是谢霆锋偶尔会来到餐厅亲自下厨，为顾客们煮面吃。

谢霆锋炸酱面怎么回事 谢霆锋炸酱面什么样子

谢霆锋做的饭价格可想而知了，还是有一点点贵的，一份炸酱面和一杯饮料就68块钱。

大部分人都觉得这么贵肯定是很好吃的了，我没有吃过，所以不想乱说话，但是我去看了点评，大部分人都说不太好吃，纷纷给了差评，味道也就是那么回事儿，油大得离谱，关键是还可能来到这里吃了一份饭，还见不到谢霆锋。

看完这篇文章有何感受？

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