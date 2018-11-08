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许家印告贾跃亭是怎么回事 许家印告贾跃亭的始末

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:27:11| 编辑：﹍ɑ。群℡

FF与恒大纠纷持续发酵。11月7日下午，恒大健康(HK.00708)发布公告称，目前已向贾跃亭及其公司发起两项诉讼。贾跃亭强行赶走恒大委派的出纳员，并强行阻止恒大财务人员进场进行财务审查，造成恒大无法了解FF的财务状况。因此，恒大在香港国际仲裁中心提起申述，要求贾跃亭及合资公司切实履行合作协议，同时在开曼群岛大法院起诉贾跃亭。

11月8日，FF回应称，恒大拒绝付款跟FF赶走他们的出纳是两码事。FF是因为恒大违约拒绝付款，导致协议失效，所以在香港提交仲裁，然后再让出纳离开。“这是有个先后顺序。”

法律人士表示，大股东与管理层存在纠纷进入仲裁阶段，其蕴含的法律精神是双方各自保留观点，进入一个由权威第三方裁决的阶段。期间各方均不得损害对方利益，一旦有这些行径即属违法。“现在双方关于协议有效性的仲裁还处于审理阶段，恒大依然是FF的大股东，即使在仲裁期间，恒大的股东权益依然受到法律保护，有权进行财务审查并向FF委派出纳员。”

如果贾跃亭禁止恒大查阅账本，会发生什么事?类似的故事，一年前已经在国内上演。

2017年10月，乐视影业股东把该公司告上法庭，同样是因为贾跃亭拒绝股东查账。乐视影业的股东北京思伟在起诉书中表示，该公司长期隐瞒经营事项，且未经股东决议擅自违规经营。

虽然该案进入司法程序，但股东的损失最终无力回天。2017年6月北京思伟发函查账被拒绝时，才意识到问题严重，准备采取行动。但在随后不到一个月里，贾跃亭将乐视影业的股权全部质押给融创，前往美国至今未归。

业内人士分析，就双方就查账问题再次发生纠纷，焦点或集中在FF的资金使用权上。

据了解，此前恒大与FF约定，恒大有权进行财务审查并向FF委派出纳，但如果出纳七天不签字即视为同意付款。

“赶走恒大出纳后，就意味着任何资金支付都可以在七天后自动付款，贾跃亭即可一手包揽资金使用权。如果他要挪用资金，大股东也无从防范，这显然已严重侵犯了股东权利。”上述法律人士表示。

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