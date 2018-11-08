吴亦凡新专辑的榜单排名一波三折，吴亦凡新专辑重回榜首了吗？吴亦凡新专辑成绩为什么浮动那么大？一起来和91单机小编来看看吧。

此前吴亦凡粉丝刷榜事件闹得沸沸扬扬，随后传出吴亦凡新专辑iTunes从全美销量即时榜单中删除的消息，然而隔天吴亦凡专辑重登iTunes榜首。8日，据知情网友截图透露，吴亦凡专辑销量又重回榜首位置，这也让众多吴亦凡粉丝坚持认为数据完全真实有效，并无任何刷榜行为。

吴亦凡专辑回榜首是什么情况吴亦凡新歌一经上线就攻占了北美区iTunes 榜单，占据了榜单大面积排名，吴亦凡更是力压美国当红歌手A妹，随后引发了A妹粉丝质疑，更是直指吴亦凡粉丝刷榜的作弊行为。有传言说美国当红歌手A妹的经纪人发推特diss吴亦凡刷榜，之后又删除发文，不过这条传闻已经A妹的经纪人5日发文辟谣说是假的。而之后吴亦凡的歌曲的数据也是引起了ITUNES的注意，经过处理后吴亦凡歌曲排名全部降到几百名开外，排名一天之内发生巨变以至于被很多人认为是遭遇下架。

作为顶级流量明星，吴亦凡的一举一动备受关注，此次事件中，不少娱乐圈八卦号都参与其中，脱口秀演员池子和知名微博博主留一手都出面diss吴亦凡粉丝，不少黑粉更是趁机抹黑吴亦凡的成绩。然而吴亦凡专辑回榜首是实力的证明，再次打脸黑粉。

其实粉丝支持爱豆的行为本身没有什么错误，但是游戏规则大家都要遵守，不然被别人抓住了小辫子遭到diss也是没有底气回击的。爱豆不是这么刷榜就能变成国际巨星的，这次的事整的吴亦凡确实是火了，可是却被贴上了“靠水军”的标签，这对他的发展肯定是不利的，粉丝们肯定也是不想看到的。