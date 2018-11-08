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明日之后不对劲的彩虹天堂在哪里 明日之后不对劲的彩虹天堂位置介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:26:12| 编辑：火红橘子

明日之后不对劲的彩虹天堂在哪里?很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了明日之后不对劲的彩虹天堂位置介绍，一起来看看吧!

明日之后是一款沙盒生存游戏，彩虹天堂是一种饮料，有个探索任务要玩家去找不对劲的彩虹天堂饮料。

明日之后

明日之后中彩虹天堂原本只是一种普通的饮料，有一些功用，各大营地自动贩卖机有售，远星和夏尔镇也有自动售货机。而快乐101的探索任务：不对劲的彩虹天堂就是让玩家找到四个箱子中的四瓶不对劲的彩虹天堂饮料。

不对劲的彩虹天堂箱子位置：

1.从快乐101的大门出发，走到商会大厦，在上楼的过程中我们会发现楼梯旁边的夹层上有一个箱子，里面是我们的第一瓶不对劲的彩虹天堂。

2.离开商会大厦，找到餐厅，餐厅门口有一个名字叫做老大的NPC，玩家可以通过这一点来寻找，进入餐厅后在餐厅找找，会在餐厅的桌子上找到第二瓶不对劲的彩虹天堂。

3.去交易市场，进门之后往右看可以看到一大堆货物，货物顶上就可以找到一个箱子，里面是我们的第三瓶不对劲的彩虹天堂。

4.最后一个箱子是很多玩家都找不到的，我们需要去到市政厅，上楼走到刚来快乐101时跟市长聊天的那个阳台，然后通过阳台上的箱子跳到房顶上，在房顶上搜索一圈很容易就能发现最后一个箱子，找到第四瓶不对劲的彩虹天堂。

看完这篇文章有何感受？

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