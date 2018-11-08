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撒贝宁为什么不更微博 原因竟和章子怡有关

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:25:43| 编辑：林克醒来

明星大侦探第四季正式上线了，狗头侦探撒贝宁又上线了。很多网友都在问撒贝宁为什么不更微博，其实原因和章子怡有关，一起来看看吧。

作为法治在线频道讲犯罪悬疑、破案类的正经节目，撒贝宁在观众心中的形象都是北大才子、法律的卫道者这种正经严肃的人设，可自从撒贝宁在参加了各种综艺之后，人设就发生了翻天覆地的变化。

央视一本正经的主持人?NO，从《了不起的挑战》在线观看(✪ω✪)开始，到火爆的《明星大侦探》在线观看(✪ω✪)，撒贝宁的人设一路崩塌，搞笑无下限，狂秀智商上线。

网友们都认为他是在综艺里面解放了天性，暴露了心理活动，所以大家理所当然的以为他的微博也是段子。然而事实并不如此，小8了解到，撒贝宁已经将近五年没有更新过微博了，最新一条微博状态都是这样的，没有抒发任何观点，请看，这是一条没有感情的微博。

撒贝宁段更前最后一条微博是在2013年11月，那段时间他身上有很多争议，大家提到他的时候总会提到章子怡，从两人热恋到分手都承担了各方的关注，刚交往时甚至传出他们在美国买房，要移民去结婚，为此撒贝宁在微博上晒出一首打油诗讽刺媒体的捕风捉影。

其实如今两人已经各自结婚，撒贝宁娶了外国女友，章子怡也和汪峰幸福恩爱，两人一别两宽，各自安好，都有了各自的幸福，但是撒贝宁也依旧没有再更新微博。

可是他的微博断更这么久，粉丝却不减反增，如今已经近七百万的粉丝，随便一条微博都是转发过万，而且他的微博下面都是这些年观众对他吐的苦水，评论更是各式各样，看得小8笑成一朵花。

撒贝宁为此给出的说法是说微博是平等输出观点的场所，而如今他有很多节目可以让他畅所欲言、抒发观点，所以不需要微博再去重复表达。

小8也觉得很有道理，既然他这样说，那他应该是想把微博的评论留给观众抒发观点，无论是喜爱他的还是来吐槽他的，他都全盘接受，反正他又不回复。

而且如今他幽默搞笑的风格受到越来越多观众的喜爱，随之而来的商业活动也越来越多，所以没空打理微博也是有的，与其花心思去打理微博，不如带来更好的作品给观众呢!

看完这篇文章有何感受？

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