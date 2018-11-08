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明日之后庄园防御措施有哪些？明日之后庄园防御措施分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:25:14| 编辑：沐兮

明日之后是一款非常好玩生存游戏，那么在游戏中要怎么防止别人抄家？相信不少玩家都想知道吧，那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

明日之后庄园防御措施攻略

1、加固墙和门：

第一部分的防御，请大家注意看区别。这是普通墙，和加固了的墙和门，材料很好弄，木板和石板即可，血量和防御大幅度提高!

防御指数2颗星，加固门墙是有效果的，你不会天真的以为有了这些，偷家贼就会知难而退吗?错了，他只会越挫越勇，对的，他们就是这么骚，而我们的目的也只是消耗他的枪支弹药而已。

目前偷家贼的武器就是带uzi了，值得一提的是，带uzi偷家效果要比步枪好。仅仅这一轮下来，他的武器耐久会减少，以便增加他的抄家成本。

2、地雷和夹子：

这是地雷和夹子的摆放，注意是有规律和套路的!!另外值得一提的是，土豪有钱的话，也可以做贴墙雷，偷家贼拆门墙保管有大惊喜!

首先地雷和夹子要放在一起，可以发挥最大作用，具体位置可以根据由你家门到柜子的路线，就是偷家贼的必经之路来放。

划重点的是注意地雷不要摆放的离门太近，具体为什么，因为会玩的偷家贼根本不怕地雷。这招也只能砸死那些萌新或者粗心大意的!因为偷家贼也会扫雷的!

3、柜子防御：

在自己的家里多放一些柜子来混淆视听做防御

方法有三：

第一，利用柜子取名，吸引偷家贼，就是拉仇恨吧，至于怎么来，看你了。消耗一波武器耐久。

第二，做多个柜子，就是所谓的空柜子，混淆视听。

第三，比较珍贵的物品放到最深处的柜子，利用前面的柜子消耗偷家贼武器耐久。实际上。关于预防抄家的终极目标，也不过是在避免最大的损失之前，消耗掉对方的武器耐久。

看完这篇文章有何感受？

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