纪晓波被微博爆料涉嫌洗黑钱而被捕，纪晓波香港被抓是真的吗？纪晓波和吴佩慈为什么不结婚？一起来和91单机小编来看看吧。

11月6日，有微博博主发文称纪晓波被抓，消息一出引发网友热议。此次爆料的博主名叫何夕，微博认证是财经博主。何夕微博原文称：纪晓波，昨日，香港，被抓。根据网友爆料，吴佩慈的老公纪晓波涉嫌洗黑钱，于11月5日在香港被抓。随后吴佩慈面对媒体否认了纪晓波被抓消息，吴佩慈表示：针对不良媒体对我们一家人长期的不实报导，已正式起诉，不再容忍。吴佩慈力挺老公获网友支持，不过依旧有一大批网友依旧表示怀疑纪晓波被抓事件真实性。

曝纪晓波香港被抓是什么情况港媒报道中称纪晓波被抓是因为涉嫌洗黑钱，据悉纪晓波涉嫌洗黑钱700亿美元，然而针对网传纪晓波5日在香港因涉经济案件被捕事件，吴佩慈怒怼消息并力挺男友纪晓波。吴佩慈表示晚间才与纪晓波出门吃饭，以实际行动支持纪晓波，为纪晓波澄清被抓传闻。

不过近年来富商纪晓波似乎也不怎么太平，早在15年就有媒体报道称纪晓波涉嫌洗钱案被捕;2016年被爆纪晓波欠债风波，更是有人在香港中环街头贴海报要他“欠债还钱”。对此，纪晓波透过发言人驳斥，并表示已报警处理。如今才30多岁的纪晓波身价上百亿，钻石王老五的身份为其加分不少，纪晓波身旁也一直美女不断。虽然有吴佩慈为其生下三胎，但外界传闻纪晓波不满足于此，并没有想结婚的想法，眼下纪晓波与吴佩慈依旧尚未登记结婚。

纪晓波为什么不结婚具体原因未知，但有不少网友表示理解纪晓波的想法，毕竟才30多岁，并不想被婚姻所套牢。也有网友分析是吴佩慈想嫁豪门的心态太迫切，连拼三胎只为豪门，吃相太难看!外界普遍认为生子是嫁入豪门的必要条件，其实，从梁洛施给李泽楷生了三个儿子也最终分手，很清楚知道，生儿子已经不是绝对保障。

在纪晓波和吴佩慈的这段恋情中，吴佩慈给外界的感觉是一直在单打独斗，如果不是豪门心太迫切，也不至于落得如此地步，或许在吴佩慈心中，她觉得自己是幸福的，即使安胎都只能住在香港最豪华的酒店，她都心甘情愿。一次又一次单方面宣布“我先生”“我婆婆”，锲而不舍地表演独角戏，生了三胎也不能入家门，真的是她想要的生活吗?目前网友是不看好这一对的，但纪晓波的真实想法，谁又知道呢?