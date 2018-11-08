91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

纪晓波香港被抓是真的吗？纪晓波和吴佩慈为什么不结婚

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:24:36| 编辑：墨染西行

纪晓波被微博爆料涉嫌洗黑钱而被捕，纪晓波香港被抓是真的吗？纪晓波和吴佩慈为什么不结婚？一起来和91单机小编来看看吧。

11月6日，有微博博主发文称纪晓波被抓，消息一出引发网友热议。此次爆料的博主名叫何夕，微博认证是财经博主。何夕微博原文称：纪晓波，昨日，香港，被抓。根据网友爆料，吴佩慈的老公纪晓波涉嫌洗黑钱，于11月5日在香港被抓。随后吴佩慈面对媒体否认了纪晓波被抓消息，吴佩慈表示：针对不良媒体对我们一家人长期的不实报导，已正式起诉，不再容忍。吴佩慈力挺老公获网友支持，不过依旧有一大批网友依旧表示怀疑纪晓波被抓事件真实性。

曝纪晓波香港被抓是怎么回事 曝纪晓波香港被抓是什么情况

曝纪晓波香港被抓是什么情况港媒报道中称纪晓波被抓是因为涉嫌洗黑钱，据悉纪晓波涉嫌洗黑钱700亿美元，然而针对网传纪晓波5日在香港因涉经济案件被捕事件，吴佩慈怒怼消息并力挺男友纪晓波。吴佩慈表示晚间才与纪晓波出门吃饭，以实际行动支持纪晓波，为纪晓波澄清被抓传闻。

曝纪晓波香港被抓是怎么回事 曝纪晓波香港被抓是什么情况

不过近年来富商纪晓波似乎也不怎么太平，早在15年就有媒体报道称纪晓波涉嫌洗钱案被捕;2016年被爆纪晓波欠债风波，更是有人在香港中环街头贴海报要他“欠债还钱”。对此，纪晓波透过发言人驳斥，并表示已报警处理。如今才30多岁的纪晓波身价上百亿，钻石王老五的身份为其加分不少，纪晓波身旁也一直美女不断。虽然有吴佩慈为其生下三胎，但外界传闻纪晓波不满足于此，并没有想结婚的想法，眼下纪晓波与吴佩慈依旧尚未登记结婚。

曝纪晓波香港被抓是怎么回事 曝纪晓波香港被抓是什么情况

纪晓波为什么不结婚具体原因未知，但有不少网友表示理解纪晓波的想法，毕竟才30多岁，并不想被婚姻所套牢。也有网友分析是吴佩慈想嫁豪门的心态太迫切，连拼三胎只为豪门，吃相太难看!外界普遍认为生子是嫁入豪门的必要条件，其实，从梁洛施给李泽楷生了三个儿子也最终分手，很清楚知道，生儿子已经不是绝对保障。

曝纪晓波香港被抓是怎么回事 曝纪晓波香港被抓是什么情况

在纪晓波和吴佩慈的这段恋情中，吴佩慈给外界的感觉是一直在单打独斗，如果不是豪门心太迫切，也不至于落得如此地步，或许在吴佩慈心中，她觉得自己是幸福的，即使安胎都只能住在香港最豪华的酒店，她都心甘情愿。一次又一次单方面宣布“我先生”“我婆婆”，锲而不舍地表演独角戏，生了三胎也不能入家门，真的是她想要的生活吗?目前网友是不看好这一对的，但纪晓波的真实想法，谁又知道呢?

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号