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许家印告贾跃亭是怎么回事 恒大与FF撕破脸始末详情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:23:21| 编辑：林克醒来

今天许家印告贾跃亭一事引发关注，看来恒大的如意算盘是落空了，其实假药停这事做的也很不地道，那么许家印告贾跃亭是怎么回事？小编为大家带来了恒大与FF撕破脸始末详情介绍，一起来看看吧。

据香港媒体报道称，11月7日，恒大集团旗下大型综合健康产业集团恒大健康通过港交所发表公告，将同时在开曼群岛大法院和香港国际仲裁中心向贾跃亭提起诉讼。

同时，该公告还详细阐述了起诉原因：贾跃亭和合资公司Smart King Ltd.强行赶走恒大委派的出纳员，并强行阻止恒大集团的财务人员进驻FF进行财务审查，造成恒大无法知悉Smart King Ltd.当前财务状况。

按照股东协议，恒大方面有权进行财务审查并向FF委派出纳员，同时约定如果出纳员七天不签字即视为同意付款。此外，恒大还在FF离岸公司的注册地开曼群岛对贾跃亭提起了诉讼。

据财经网报道，FF方面于11月8日对这一事件发表回应称：“恒大拒绝付款跟FF赶走他们的出纳是两码事。”FF方面解释称：“FF是因为恒大违约拒绝付款，导致协议失效，所以在香港提交仲裁，然后再让出纳离开。这是(事)有个先后顺序。”

恒大与FF的“婚后综合症”最早出现在今年7月，彼时FF一名匿名雇员在接受媒体采访时透露，恒大集团与FF在7月顺利签署了补充协议，恒大将提前支付7亿美元，并帮助FF在明年年初量产FF91。然而，恒大之后却始终拖延和拒绝付款，并阻挠FF寻求新的融资，这才导致FF被迫提出仲裁要求，要求获得紧急融资并解除恒大的同意权。

这位雇员还指责，“恒大是故意让FF陷入资金困境，阻碍FF91量产，迫使贾跃亭放弃超级投票权，将FF的实际控制权交给恒大。因为按照此前协议，如果FF明年第一季度不能顺利量产，贾跃亭的超级投票权就会失效。”

今年10月7日，恒大的一纸公告让公众看到两家已经翻脸。公告中表示，Smart King Ltd.于10月3日向香港国际仲裁中心提出仲裁，要求剥夺恒大旗下时颖公司作为股东享有的融资同意权，并解除所有协议。

10月25日，FF与恒大先后发布消息，各自宣称已经得到的香港国际仲裁中心仲裁结果。但有趣的是，双方都单方面宣布自己在仲裁中获胜：FF方面表示，恒大不能再阻止FF从其他融资处获取资金，法庭支持FF寻求5亿美元融资权的申请;恒大方面则表示，仲裁中心驳回了贾跃亭彻底剥夺恒大融资同意权和解除恒大资产抵押权的申请，只是允许即将破产的FF进行有严格条件的融资。

此后，双方又通过多种途径爆发多轮“口水战”，恒大集团也曾一度表示要将贾跃亭送上被告席。现在，恒大终于将这一行为付诸实践。

有消息显示，目前贾跃亭迫切需要寻找下一位投资人。上周，贾跃亭对外释放消息签约顶级投行Stifel，似乎投资人的资金就在眼前。资料显示，Stifel只是北美排名末端的中小型投行，规模不足高盛集团1/22，服务对象主要是个人及小型公司。

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