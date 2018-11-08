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超杀行尸走肉11月8日更新了什么 超杀行尸走肉11月8日更新内容一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 14:23:21| 编辑：﹍ɑ。群℡

超杀行尸走肉的玩家反应存在各种大小bug，官方在今天进行了更新，和小编一起看看超杀行尸走肉11月8日更新了什么内容吧。

超杀行尸走肉11月8日更新内容一览

用户界面/设置

1.我们在默认情况下制作了可交互的提纲——在设置中你仍然可以关闭它们。

2.为AudiTy键盘添加特殊字符的UI视觉支持。

3.修正了当有人在主机加载到结果屏幕之前按下重试任务时可能断开某些方面的问题

水平

1.添加额外的VO线为“第一枪”教程和任务完成

2.修正了一个问题，玩家有时必须等待多达1分钟才能开始下一波，在营地防御水平对人类。

3.固定的步行者在露营的一些光线不足的地方太暗了。

4.修正了一个问题，当主人在电梯里时，掉进来“监听”级别的玩家会在下层繁殖。

5.修正了一个问题，其中一个随机化的叉车拼图在“地狱或高水位”有时没有产卵。

代码

1.修正了一个问题，如果一个主机被成功投票踢出，他仍然可以玩，但游戏结束之后崩溃

2.即使由于用户防火墙配置，到Live服务器的连接没有成功，也允许通过Press Start屏幕。这将允许通过蒸汽播放和连接，但可能不会显3.示周刊和奖金-如果您的周刊和奖金没有更新，请检查您的防火墙配置。

4.修正了一个保存文件的问题，如果游戏用ALT+F4关闭或崩溃，可能导致丢失的进程。

如果补丁没有开始自动下载，请重新启动蒸汽，你应该很好去。

看完这篇文章有何感受？

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