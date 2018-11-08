学生会成员耍官威事件在多个大学都有发生，而本次浙江大学的处理结果让网友很不满意，浙大贴吧被怼是怎么回事？浙大耍官威真相是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

“包大人，你好大的官威啊!”这句曾经出自周星驰的电影《九品芝麻官》的一句台词，如今却“莫名其妙”火了。近日，几张微信聊天截图被曝光：浙大学生会与校外商家联合举办活动，一名自称学生会成员的学生，对赞助商方面的联系人大耍官威。

前一段时间网上流传的，几则高校学生会成员利用身份对普通学生耍官威的新闻曾引起轩然大波。在网友的持续关注和讨伐下，事件高调曝光，学校却低调处理，在经历数十所高校的联合会议之后，网上对这方面的新闻暂时告了一个段落。但是令人没想到的是，短暂沉寂是为了更大的爆发，这次耍“官威”的学生，将矛头直接指向了赞助商。

事件被曝光后，浙大的处理方式却耐人寻味。首先，浙大否定了这名学生学生会成员身份;紧接着，关于该生只是社团成员的消息被曝出。更加令人意外的是，在聊天记录中的赞助商出来承认了学校说法，并否为员工将聊天记录流出，并表示与学校达成和解。这一番搞得，就像一场闹剧一样，莫非学生会还有“临时工”了?

目前，浙大的贴吧已经被网友攻占，关于传说中“辉哥”的照片也得到曝光，好像当事人确实不是学生会成员。但是整件事情，浙大的官微上一直没有公布事件详情，也没有公布处理结果。“今天早上，赞助商和学校相关部门也一起处理了这件事情，具体的信息就可能不方便透漏了。”一口地道的“官方回答”真的是倍有面子，滴水不漏。

其实，在于这件事情当中，这名涉事的学生是否是学生会成员并不重要，反而若不是学生会，更能体现学校的管理混乱。一名非学生会的普通学生，是有什么权利负责与校外赞助商合作;一名非学生会成员却拥有这么大的“官威”，那么校内其他社团或学生会，又是什么样子呢?更重要的是，网友更加关注的是学校的态度。

其实不难发现，在之前曝光的“官威”事件中，在新闻热度最火的时候学校发出了一份模棱两可的惩罚公告，然后就没有声音了。“我们已经对学生进行严肃处理”、“相关事件正在调查中”、“学生已经完全意识到错误”……说实话，这样的话说等于没说一样，再者能够敢这样口出狂言的大学生，一顿批评教育就意识到自己错误?怕不是意识到自己没把保密工作做好吧!

其实高校官威现象的出现，学校才是最应该受罚的人。小学、初中、高中，加起来12年时间的教育生涯中，关于学生耍官威的新闻倒是没听说过多少，而这些耍官威的学生中，属于大一新生的也是寥寥无几……是什么东西，让大学生在短短一两年时间里成为这样的人，大学是不是应该负主要责任呢?立德才是学校最应该做的。

浙大校方这种和稀泥的处理态度，让网友感到心寒。是不是在等当新的热点事件爆发，媒体的关注点和网友的关注点做转移，这样的事情没有解决就翻过去了呢?目前赞助商的态度已经给了，答应和解。那么，浙大是不是应该站出来还原事件一个真相，以及公布处理结果及防治此类事件再次发生的举措呢?