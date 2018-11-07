英雄联盟道歉IG怎么回事?英雄联盟道歉IG说了什么?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

今天上午，英雄联盟官方微博发不了《关于全球总决赛iG夺冠庆典活动道歉说明》长文，针对延迟IG夺冠活动庆典一事进行道歉和说明。

针对玩家不满英雄联盟官方“冷落”在 2018 全球总决赛中夺冠的iG一事，官方表示道歉，并解释称表示在总决赛开始前就已经准备了不同的策划备案，之所以没有及时开启庆祝活动是因为：“怕服务器不稳定崩溃”。

此外，英雄联盟官方还公布了相应的庆典方案和福利。为庆祝iG夺冠，官方将推出首冠纪念皮肤，并且商城在售商品全场半价。至于网友一直想要的IG夺冠头像，官方表示需要用户购买iG支持者礼包才能获得。

以下是官方声明原文：

亲爱的召唤师，大家好：

关于近期iG(Invictus Gaming)全球总决赛夺冠庆典活动事宜，引发了大量的关注和讨论，非常抱歉给大家造成了困扰，在此先向广大召唤师们致以诚挚的歉意，由于工作失误给大家带来了不好的体验，我们在这里向大家恳切承认错误。

我们集中梳理了大家关心的几个问题，进行一些解释说明，我们也在进行内部反省以及改进。

· 我们是否提前准备了夺冠庆祝方案?

在总决赛开始的几个星期之前，我们已针对所有可能出现的结果准备了不同的策划备案，其中包括我们LPL赛区战队夺冠的庆典方案，“冠军之夜”也是其中重要的内容之一。

· 为何夺冠之后延迟两天才发布夺冠庆典公告?

近期，服务器出现了一些频发的不稳定情况，特别是在夺冠前夕还有当日，我们监测到服务器不稳定风险的提升，在这样的情况下，如果依然按照原计划开启“冠军之夜”活动可能会引起大量玩家同时涌入游戏，再度产生因服务器压力激增导致的玩家体验问题。经过谨慎评估，最终我们紧急暂停了原来的公布计划。

在之后的两天时间里，我们一方面对服务器进行重新维护及测试，另一方面也针对目前的情况调整新的庆典方案，在这个过程中因没有及时发布延迟消息，给焦急等待的玩家带来了不好的体验，在这里向大家道歉。

· 最终的夺冠庆典方案做了怎样的调整?

为了避免服务器不稳定情况发生，我们对活动的机制进行了拉长，通过分阶段的形式来发布庆典的福利内容，主要分为三波已定的内容以及定制的追加内容。