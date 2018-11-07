侍魂胧月传说咒师怎么连招 ​侍魂胧月传说咒师连招攻略一览

侍魂胧月传说咒师怎么连招?很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了侍魂胧月传说咒师连招攻略一览，一起来看看吧!

连招介绍

今天我们介绍的连招是鸣雷神降+咒术虹吸。

先来说说连招两个技能的特点吧，我们先说咒术虹吸，因为这个技能比较有个性，不太好接别的技能。首先它是个单体伤害技能，范围还挺广的，连中对手之后不仅可以让对手掉血，而且可以减速。

但是，如果对手的技能让咒师无法维持进攻状态或者是咒师自行翻滚，都会打断这个技能。另外，当你在咒术虹吸连线状态中释放别的技能，那么虹吸也会被打断。

相比之下鸣雷神降的技能就没什么特别的地方了，只要在这个雷电大幕中被击中的对手，就会处于一种无限被打无法还手的状态。

连招使用

介于咒术虹吸连什么基本都会被打断的特性，有它的连招基本都会要求先放别的技能。而最近我就发现鸣雷神降加上咒术虹吸这两个技能相连非常互补。

首先鸣雷神降这个技能在雷电过程中，对手被劈到就会无法移动，而虹吸本来只是能减速对手，但对于那些本来速度就不慢的职业来说，对方还是很容易追上你的。而鸣雷神降则可以直接把这个减速弥补成定身，对手在原地无法动身，而且还要吃虹吸以及鸣雷的双重伤害。

为了保证虹吸的线不被拉断，我们只要控制角色围着鸣雷的伤害圈绕圈就可以。

总结：

因为咒术虹吸和鸣雷的持续时间都比较长，所以搭配起来比较好，有人问为什么不用元素大幕那个技能，因为这个技能持续的时间非常短，而且技能落位在自己脚下，没有办法很好得控制住敌人的走位，所以最终搭配起来比较合适的还是鸣雷神降和咒术虹吸。