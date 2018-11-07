国内有不少人借着和明星相似的长相招摇撞骗，林俊杰讽刺范一贤出场费是怎么回事？范一贤是谁怎么骗出场费的？一起来和91单机小编来看看吧。

山寨明星，我们都能想到一些“上天眷顾”长得像明星的人，练习一下歌喉就演出，一般出没在一些小地方，为了生计顶着一副别人的皮囊奔波。这位范一贤先生似乎奔波有点“勤快”，随便一搜都是曝光他又在哪里哪里演出的信息。我们可以看到，范一贤不止样子长得像，发型打扮也“模仿”得很到位，不细看还真有可能认错呢。这张海报把“范一贤模仿秀”写得超级小，JJ林俊杰就超级大，这不是明显的欺骗行为么?

范一贤，1986年6月23日出生，身高179cm,体重68kg,网络上查到的资料显示，他大概2005年就开始从事演艺活动，2012年还与熙娱乐唱片公司合作出过唱片。微博上不少JJ粉丝对他怨念极深……说他顶着JJ的名字到处“骗人”，老实说像那种户外场什么的，要是没有大屏幕，观众一定的距离看过去，说不定真的能被骗。粉丝们控诉的应该是主办方宣传时候不打范一贤的本名，都是写的“JJ林俊杰”来消费JJ的名气。唉，不能用自己本名演出，也是很悲哀啊，一堆这样的海报和宣传。

原来范一贤在2012年的时候还发过一条艾特林俊杰的微博，意思是自己也是JJ的粉丝，但因模仿受到JJ粉丝的攻击和辱骂，希望JJ能帮帮他。

此举惹起了JJ粉丝不满，评论应该是撕了两千多条。被曝光的远远不止上面这些地方，范一贤应该还去过很多城市演出，看到这么些量都是打着JJ名字的海报宣传啊，也难免粉丝会炸噜。还有一些大杂烩的，这张万达金街的，厉害了，有“林俊杰”、“邓紫棋”、“汪涵”、“谢霆锋”、“萧亚轩”和“周华健”，星光熠熠啊!也是本人名字打得炒鸡小，还别说，乍一看真有点像……