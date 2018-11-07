具荷拉家暴事件最新进展 前男友本周即将移送检察院是什么意思

前男友本周即将移送检察院是什么意思?很多网友都不太了解，今天91小编就给大家带来了具荷拉家暴事件最新进展，一起来看看吧!

Kara是当时最早的二代女团之一，也有过很多出名的歌曲，不过这个组合相比少女时代或者2ne1都少了一些知名度和热度，谁也没有想到解散后的团员具荷拉会因为恋情隔三差五的获得网友的争论。前阵更是爆出巨荷拉殴打男友导致男友住院，但后期事情有了大反转!后来具荷拉明确表示是“双方暴行”。随后被爆料出来是因为A某半夜来到具荷拉的家中，并且将熟睡的具荷拉一脚踹醒，两个人动了手。不过是推搡扭打的结果，但是对男方报警的做法表示怀疑。

巨荷拉受伤照片

随后更是爆料出了巨荷拉给男友下跪的视频更是坐实了事实，原来该男子利用和巨荷拉交往期间的裸照威胁巨荷拉，无奈之下巨荷拉给其下跪。

后来双方各执一词，连网友都不禁发声调侃：“所以每天都会有不一样的信息吗?”、真的不知道要听谁的了。但是就在今天具荷拉的前男友崔某将在这周内被警方移送检察院。除了已有的伤害、强迫、损毁财物等嫌疑之外，还将被追加违反性暴力特例法的嫌疑。此案的警方负责人表示，警方在对其进行调查时，从崔某的手机中发现了他在具荷拉不知情的情况下偷拍对方的私密照片。因此警方决定在将此案移送检察院时追加一条违反性暴力特例法嫌疑。

巨荷拉和前男友

接受采访

巨荷拉事件在韩国也引起女性的游行，不少女性纷纷发声支持巨荷拉。众多网民于青瓦台网站请愿严惩“色情报复”罪犯，已有逾18.5万人参与，据韩法律，如超过20万人联署就要受理。

看到这里小编真的很心疼也很愤怒 ，男女谈恋爱性关系中女方并不是一定是弱的那一方，但是男方太无耻了利用偷拍的视频不说，还以此要挟!巨荷拉有颜有钱，也有实力在舞台上的演出也深受粉丝爱戴，但是为了这件事给男方下跪道歉，希望这个男人得到应有的惩罚!