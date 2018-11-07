双十一编外人员是什么梗?双十一编外人员是什么意思?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

最近双十一编外人员这个新词悄然的出现了，双十一节日就快要到来了。眼看着每年的规则都在不断的变化，参与的人员却一点都没有变少。很多人也是准备在双十一大大的购买一番，不过也有一群佛系的买家只是处于观望的状态，而且甚至是可买可不买的状态。每年的双十一优惠活动都在变，不过怎么玩能获得优惠，还是需要好好的研究一番的。处于边缘的看客并没有购买的想法。

虽然双十一活动确实有很多优惠给力的活动，但想买的早就买了，加上很多人早已熟悉了活动套路不会再买一大堆看似减价实则用不上的东西，所以当个双十一编外没什么不好的。

“双十一”发展至今，无论是商业的意义，还是消费者的初衷，或许早已显得模糊不清。但是，这并不是最重要的一环。就“双十一编外人员”的提法来看，显然在现实的境遇中，已经出现某种亲疏性。既然有“编外人员”的疏离感，就会有“编内人员”的亲密感。

双十一编外人员是什么意思指的是自己不怎么参与双十一的活动，也没兴趣去了解活动规则，自己也没有什么想买的。但是身边人早就营造了一个购物狂欢的氛围，自己只是处于边缘的状态。这一类人群叫做双十一的编外人员。最近一段时间，新词层出不穷，互联网的发展，衍生出了很多的东西，新奇的想法也是不断从各种媒介开始传播扩散。

泛指那些什么规则都不懂，什么活动都没参与。也没有什么特别想买的东西。每天看着周围人热热闹闹地为双十一做准备，自己却默默旁观的人群。

社交媒体上，出现一个“新词组”：“双十一编外人员”。指向也很明确，就是为那些不为“双十一”操碎心的人钦定的一个“新昵称”。按道理讲，昵称一般都很软，但是就“双十一编外人员”来看，却显得很官方，并且，从人们对于“新词组”的热议程度来看，似乎也是“褒贬难辩”。