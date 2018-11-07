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张艺兴美国出道爆粗口是怎么回事？张艺兴美国出道和吴亦凡有什么差距

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 17:15:36| 编辑：墨染西行

中国明星现在都在尽力走向世界，张艺兴美国出道爆粗口是怎么回事？张艺兴美国出道和吴亦凡有什么差距？一起来和91单机小编来看看吧。

作为新生代里一直以歌唱事业为主的归国四子，吴亦凡、鹿晗、黄子韬、张艺兴都是有着自己音乐追求的偶像。但是最近，吴亦凡推出新专辑，一直在欧美圈宣传的他，走向国际本来是可喜可贺的一件事，但是却因为粉丝疑似刷榜行为，引发了舆论质疑。

吴亦凡新专辑上线不到五小时就登上了美国iTunes榜首，连同时间段发歌的A妹也得甘居其后。吴亦凡专辑收录的14首歌曲也都进入到美国iTunes总榜的TOP80，让吴亦凡都发微博表示专辑很火。然而国外媒体跟群众却是一脸懵圈，纷纷表示吴亦凡是谁?

随后有媒体揭露，吴亦凡粉丝大规模刷单行为，才使得吴亦凡登上了榜单，原本粉丝为偶像加油助威无可厚非，但是itunes权威性还是很高的，于是随后传出吴亦凡被移出了榜单，数据被清，排名更滑落到100名开外，简直是一夜骤变。

前一天池子就劝过吴亦凡粉丝，为了他好，别刷了。结果不到一天，吴亦凡的排名就惨跌，简直是粉丝行为偶像买单的真实例子啊。

尽管工作室跟公司发声明澄清是假的，吴亦凡的新歌没有被下架，依然可以购买，但是排名确实掉下去了。

值得一提的是，张艺兴也推出了自己的新音乐作品，最近也在马不停蹄的跑宣传，还在美国出道接受了直播采访，甚至被国外粉丝现场求婚，爆笑不停

张艺兴带着第三张个人专辑，到美国全英文采访宣传，现场人气也是十分的火爆。据说，除了采访张艺兴还有很多宣传活动，而面对前队友吴亦凡同样推出新歌，却闹出“中国水军”一事，张艺兴也在微博疑似回应。

张艺兴发文表示刚在美国出道，没人认识正常。不认识的争取拿音乐让你们认识，同时表示榜单见不如舞台见，不相信中国人行的，可以滚远点。

不过张艺兴此番回应，未必是针对吴亦凡，众所周知，吴亦凡是加拿大籍，而且张艺兴的歌曲也在榜单上，前两天还被黑粉讽刺不如吴亦凡，如今吴亦凡排名骤降，也是让人始料未及。但就像小绵羊说的，榜单见不如舞台见，实力才是硬道理。

看完这篇文章有何感受？

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