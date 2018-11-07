抖音超甜撩妹套路情话有哪些 抖音超甜撩妹套路情话汇总一览

抖音超甜撩妹套路情话有哪些?很多网友都不太了解，今天91小编就给大家带来了抖音超甜撩妹套路情话汇总一览，一起来看看吧!

抖音超甜撩妹套路情话1、我只想对你说，

墙壁，眼睛，膝盖，

英语翻译过来就是我爱你

2、见到你的那一刻上帝在我耳边说了四个字：在劫难逃

3、每个人都会喜欢自己吧，

那么你还真是我的情敌。

4、山有木兮木有枝，剩下半句自己查。

5、不思进取，思你。

6、所谓深情挚爱，就是你心中有我，我心中有你，原来，一个人吃饭没有两个人吃饭开心

7、对，我就是喜欢你，喜欢得无可救药。

怎么，不服?不服你也喜欢我啊!

8、这世间最烈的酒，

是你低头噙笑的温柔。

9、我想要的，自始至终，不过一个你罢了。

10、别追公交车了，追我吧。

我走得很慢而且很可爱。

11、总有一天，你，也会，喜欢我吧

12、答案很长，我准备用一生的时间来回答，你准备要听了吗?

13、你不用多好，我喜欢就行

14、我最愉快的时刻，就是送你回家。

我最悲伤的时刻，就是离开你。

15、原来你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来，甜言蜜语，多数说给不相干的人听。

16、如果在明天起来之后，发现我们变成了一对恋人，你会觉得有意思吗?

17、"如果你的生命只剩最后一个字了，你会说什么?"

"玩."

"为什么是玩啊?"

"因为 w(我) a(爱) n(你)."

18、世界上最省钱的环球之旅，就是绕你一圈。你就是我的全世界。

19、我喜欢你 认真且怂 从一而终.

20、因为爱你所以俯首称臣，而你却迟迟不赐我平身

21、我爱一个男生你帮我追他吧。

好，谁?

第一句话第7个字。

22、世界就像一个巨大的娃娃机

我隔着玻璃

只想得到你

23、"我的眼是用来看世界的。"

"那你盯着我看算什么?"

"因为…"

24、"我发现有人暗恋你。"

"谁啊?"

"我啊。"

25、我好想你 第一句是假的 第二句也是假的

26、纵然万劫不复，纵然相思入骨，我也待你眉眼如初，岁月如故。

抖音上很火的撩妹套路话总结1、A：咱两谈谈人生吧?B：不想谈。A：那我们谈生人吧!

2、A：我喜欢你!B：然后呢?A：做我女朋友吧!B：那可不行。A：那你把四个字还给我。B：我喜欢你。A：我也喜欢你。

3、A：你单身多久了。B：从出生到现在。A：对不起，让你久等了。

4、A：你长得好像一个人。B：像谁?A：像我未来的女朋友。

5、A：想不想试一试。B：试什么?A：我口红的味道。

6、A：不要轻易相信男生的谎言。B：比如呢?A：我怕不喜欢你了。

7、A：我们友尽了。B：为什么?A：因为我们的爱情开始了。

8、A:：我肯定是盐吃多了。B：为什么?A：因为我总是闲得想你!

9、A：你会游泳吗?B：不会。A：那你需要学一下了?因为我们马上要坠入爱河了!

10、A：我有个方法能让你马上瘦。B：什么?A：把你的心放我这里。