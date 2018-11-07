《龙猫》是宫崎骏的代表作品之一，宫崎骏《龙猫》数码修复版什么时候上映？宫崎骏中文版《龙猫》国内上映时间是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

影迷们久等了，大家关注已久的由宫崎骏导演的电影《龙猫》已确定将于12月14日在中国上映。届时，更有日语原版及译制版两个版本，同时登陆国内院线，与广大观众见面。这不仅具有划时代里程碑式的重要意义，还将实现无数影迷期盼能在影院欣赏《龙猫》的心愿。

国内将映引爆期待，官方海报首现中文

自《龙猫》有望引进国内公映的消息在9月不胫而走后，各大媒体就相约爆发，集中报道影片信息，猜测事件进展，在网上掀起一阵“龙猫热”，有关《龙猫》与宫崎骏的解读和讨论，更成为社交媒体的热门话题。许多影迷都在网上留言，回忆初看《龙猫》时内心的震撼与感动，希望能尽快在影院中与《龙猫》重逢。也有不少“只闻其名”的年轻影迷表示“对这部豆瓣9.1分的佳作充满好奇”、“想尽快一睹传说中的《龙猫》”。一时间，《龙猫》已未映先热，成为年度最受期待的电影之一。

中文版《龙猫》电影海报

今天，除了实锤国内上映并公布档期以外，官方还曝光了《龙猫》的首张中文版海报。细雨如绵的夏天，在夜晚的公交站前，小女孩等候父亲归家的班车，憨态可掬的龙猫则像一个神秘精灵一样若影若现与她并肩而站。雨滴落在伞上，平复人心的宁静，润物无声的温暖，映衬出澄澈无邪的童心。整张海报用圆润的光线勾勒出明暗突出的童话世界，传递出《龙猫》直击人心的纯真与柔软。而首次出现在海报上的中文宣传语“让我们去见龙猫吧”，更瞬间激起人们对影片上映的期待，幻想能立即进入到海报中那个神秘梦幻的童话世界中。

龙猫形象经久不衰，高清上映唤醒童心

电影《龙猫》剧照

自日本首映至今时隔30年仍让影迷念念难忘的《龙猫》由宫崎骏导演，著名作曲家久石让配乐，将故事背景建构在20世纪50年代的日本乡间，以充满田园诗画般温馨细腻的情感氛围，讲述了一对姐妹在新家中与灰尘精灵和龙猫所经历的奇幻冒险故事。影片中天真童趣的人物角色、稚萌可爱的灰尘精灵、只有内心纯洁的人才能看到的神秘龙猫，以及清新纯朴的画风和意境悠扬的配乐，早已凝练为一幕幕美好的画面，留存在人们内心深处。

其中，最为影迷津津乐道的，就是无处不在又无所不能的神秘龙猫了。在宫崎骏导演神来之笔的点缀下，龙猫即是温柔如睡床一样软萌可爱的“大家伙”，又是能用魔法召唤出参天大树，载着姐妹夜游星空的“魔术师”，更是在危难时刻挺身而出，陪伴姐妹度过难关的神奇精灵。龙猫与小梅小月两姐妹的奇幻冒险，不仅惊心动魄、牵动人心，宫崎骏还用温情满满的细节，表现出影片天真稚拙的童趣和质朴淳厚的人性，让无论是成人还是儿童，各年龄阶段的观众，都能与龙猫产生心灵上的共鸣。希望在影片30周年之际，由吉卜力工作室出品的数码修复版《龙猫》，能在影院中用更高清的画面重燃经典，唤醒影迷们久违的童心。