将夜插曲我来自山川啊要取你的命是什么歌 将夜的主题曲片尾曲插曲有哪些

在网剧《将夜》中出现了一首非常洗脑的插曲，歌词中反复出现“要取你的命”，那么这首歌曲叫什么名字呢?接下来小编为大家介绍一下相关内容，一起来看看吧!

将夜插曲我来自山川啊要取你的命是什么歌

《取你的命》。

在网剧《将夜》第4集中，宁缺和儿时的好友卓尔相聚，他们一个来自都城曾府，一个来说燕国边境的小村庄，因为夏侯屠杀了曾府满门和燕国村庄，所以两人都和夏侯有不共戴天之仇。两人见面后回忆了儿时的一些趣事，又背着桑桑商量如何对付夏侯，说的起兴的时候两人就念出了这首歌的歌词，大意就是两人和夏侯有血海深仇，誓要取夏侯的性命，以泄心头之恨。之后剧中就响起了插曲《取你的命》，这首歌虽然歌词很沉重，但曲调却很欢快，这很符合男主大大咧咧积极向上的人物性格。

将夜bgm取你的命完整版歌词

《取你的命》

我来自山川啊，要取你的命;

我来自河畔啊，要取你的命;

我来自草原啊，要取你的命;

我来自燕境无人的小村庄啊，要取你的命;

我来自长安城无人居住的将军府啊，要取你的命。

《取你的命》这首歌虽然短暂，但是十分洗脑，是宁缺和卓尔的复仇之歌，在卓尔死后宁缺决心杀掉张贻琦为好友报仇，桑桑提出给将死的张贻琦做一首诗，宁缺推说自己不会写诗，桑桑就写了这首《取你的命》。这首歌的歌词在原著中是出现过的，所以它真正的作者是猫腻。此外，《将夜》贴吧的一位网友还改编了挽尊版，歌词如下：

我来自山川啊，要挽你的尊;

我来自河畔啊，要挽你的尊;

我来自草原啊，要挽你的尊;

我来自燕境无人的小村庄啊，要挽你的尊;

我来自长安城无人居住的将军府啊，要挽你的尊。

将夜的主题曲片尾曲插曲有哪些

主题曲《长安乱》，由王铮亮作曲，王铮亮、王裕仁作词，王铮亮编曲，张靓颖演唱。

插曲《荒人之歌》，由王铮亮作曲，猫腻作词，王铮亮编曲，王晰演唱。

插曲《取你的命》，由王铮亮作曲，猫腻作词，王铮亮编曲，宋松演唱。

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