曾志伟是蓝洁瑛事件的最大嫌疑人物，曾志伟喜笑颜开参加婚宴是怎么回事？蓝洁瑛去世曾志伟有什么影响？一起来和91单机小编来看看吧。

最近蓝洁瑛的去世让很多香港艺人都感到很伤心，惠英红、罗家英、刘青云都对蓝洁瑛的去世发表了悼念，罗家英还提到了，有一次在街上遇到蓝洁瑛，蓝洁瑛还在说“有些东西在跟着她”

古天乐就公开发声演艺人协会正在联络她家人，提供资金帮助处理她的身后事。联系到了蓝洁瑛的姐姐后，姐姐拒绝了他们的好意，表示要低调处理身后事，不需要他们的帮助。

之前陷入蓝洁瑛事情的曾志伟，他的儿子曾国祥点赞了蓝洁瑛影视混剪的视频，随后又马上取消了。

不知道是为了刻意避嫌还是真的对这事不关心他对于蓝洁瑛去世这事始终闭口不提，还好去年他就被取消了香港演艺人协会的会长职务，由古天乐接任，不然也不知道蓝洁瑛的尸首要怎么入土为安。

前日他远赴去台湾参加好友导演儿子的婚宴，他在台上调侃一对新人，用他们的姓名取笑逗乐。

现场的气氛很热络，曾志伟的女儿曾宝仪也跟着爸爸一起出席，看起来他们家并没有受到蓝洁瑛去世这事的影响。只是曾志伟两鬓已经出现白发，面相也不像之前那么和善。

婚宴里他和来宾都亲切合照了，来者不拒，想怎么拍怎么拍，给足了东家一百分的面子，这个东家和蓝洁瑛事件还是有点渊源的。

当初出面来力挺曾志伟的，除了谭咏麟以外就是朱延平，而且还是用很强硬的一句话说“打死我都不信”

于是评论里就全是想要打死这个导演的回复，

在自己暴瘦舆论压力的时候，有个好友站出来替你挨骂，这是什么感人的革命友谊，也难怪曾志伟这次也要顶着压力去参加他儿子的婚宴。

她的女儿曾宝仪在节目上也回应过爸爸这事，但是也只是说舆论对他们的压力，说这是不实的指控、是诽谤。说事实没查明之前，大家就先给他家人扣上了一顶帽子。

这边热热闹闹的，有人站在曾志伟这边，女儿也有机会站在大家面前澄清这事，而蓝洁瑛却孤独的死在家中好几天才被发现，死前给大家留下了一段控诉香港大佬的视频，视频里她提到过实施侵害的人，可是却被消音了。大概也是被迫于这人身份地位太强大，或者也想给蓝洁瑛留一点隐私吧。如今蓝洁瑛已经去世，除非拍视频的人公开此人身份，否则永远会成为一个谜团，陷入无限的猜想中