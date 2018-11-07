魏大勋的家室是名副其实的富二代，然而魏大勋在娱乐圈中却是出名的抠门，魏大勋穷疯了是怎么回事？魏大勋为什么被谢娜实名催债？一起来和91单机小编来看看吧。

王思聪的IG战队赢了冠军大家都知道吧，在夺冠当天王思聪还贡献出了自己吃热狗的表情包。

如今这个表情包已经衍生出很多周边产品，没跟上节奏的同学赶紧补起来!

网友们玩得开心，但此时的王思聪表示“内心毫无波澜”。

不过毕竟是夺冠大事，而且还是代表中国，怎么着也带“举国欢庆”一下，于是不差钱的王思聪搞了个“冠军之月”庆祝活动，在双十一当天会抽取113个粉丝，每人送一万元现金。消息一出，这转发量蹭蹭上涨，估计这条微博可能要打破纪录了!

至于为啥是113个粉丝，是想纪念夺冠当天是11月3日。估计主办方此时都有些后悔吧，为啥不在12月31号举行，这样就可以抽取1231个粉丝啊，中奖机会更大!

然而就在全民转发的时候，有料君看到了一个熟悉身影，竟然魏大勋也在凑热闹转发，并且明确表示自己是要参加抽奖活动。

不仅发了一条，五分钟后又发了一条，这次多加了一个“谢谢”。

魏大勋啊，请不要忘记你的明星身份，不要凑热闹和粉丝“抢钱”了ok???

虽然知道魏大勋很爱钱，但没想到已经“丧心病狂”到这种地步，上次还被谢娜在微博上实名催债。

谢娜“抠门”在娱乐圈已经不是什么秘密了，能在她身上占便宜除非太阳打西边出来，请客一次都得拍照留念，吴昕还在一旁竖大拇指点赞，做作的摆拍能尬出屏幕。

不过身为谢娜徒弟的魏大勋青出于蓝而胜于蓝，抠功在圈内名号比师父还响亮，一点都没辱没师门。在国外旅行时向谢娜借钱买礼物，当时承诺说回国后就会还钱，而且还是双倍，但是在回国后，魏大勋完全不提钱的事，即使谢娜提醒，魏大勋也装傻说信号不好。

谢娜的另一个徒弟杨迪也看不下去，晒照喊话魏大勋还钱。

好在他最后还是还了钱，不知道谢娜的催债过程是什么样，只知道魏大勋还钱后感慨了一句“姜还是……”

对师父都能如此耍赖，更别提对别人!井柏然当年就当面吐槽过魏大勋太小气，还封他为“最抠门男演员”。

有一年井柏然生日，魏大勋送了一个“大礼”，把井柏然感动坏了。但井柏然拆开礼物十分钟后，就发了条朋友圈“魏大勋你要不要脸。”

因为礼物长这样，用LV的袋子包了个不到100块钱的小熊↓

而且这个小熊还是魏大勋粉丝送的，后来魏大勋觉得不太好又给要了回去……

作为魏大勋的好友，王嘉尔也吐槽他是真的非常抠，认识这么多年从来没请他吃一顿饭，太离谱了!

不仅不请客，连未成年的王源也不放过，两人一起吃饭时竟然是王源买单。大勋啊，你知不知道你比王源大整整11岁不?

但魏大勋一点也不心虚，说因为王源能报销，自己不能报销。

不过长这么大，魏大勋也不是没请过客，最贵一次是请何炅吃饭，还是日本的烤串自助餐，大约四五百的样子。为啥选自助餐，魏大勋也明说了，因为可以控制住消费限额，随便吃管够!

魏大勋不仅对别人扣，对自己更扣。上节目为省钱自己在家染头发，结果染发膏染到皮肤上，还被镜头拍到↓

作为师父的谢娜看到徒儿如此寒酸，于是特意给他包了个666块红包，让他买个质量好点的染发膏。

不过魏大勋没收，他说不能要师父的钱，要出去赚别人的，这个徒儿真的很懂事了。

去剧组拍戏自带的洗衣机200块钱，而且用完还给搬回家接着用，这么会过日子也是个技能。那啥大勋啊，200块的洗衣机链接分享一下啊。

魏大勋已经扣到哪种地步?就连吃饭都要精打细算，还告诉自己“能不吃饭的时候就不吃饭”。

不得不吃饭的时候，就去别人那蹭吃。被杜海涛吐槽经常去他那蹭饭，每天一到饭点就准时来，海涛先客气问句“吃呢?”然后魏大勋一点也不客气，很自觉拿起就吃。

你说蹭饭就算了，连拍个写真都要用借的衣服↓

如此会过日子的人，你一定以为他可能小时候家境不富裕，才养成了这种精打细算的消费习惯，毕竟“富二代”出身的人，哪个不会享受生活。

但没想到，魏大勋可是个名副其实的“富二代”，父亲魏绍林九几年的时候就涉足房地产领域，名下一共有18家公司。

网上资料显示，魏绍林是吉林省金源农业科技发展有限公司董事长，曾为吉林大学植物科学学院每年提供十万元的奖学金，资助时间为5年，这些在网上都可以查到的。这是当时新闻上的照片↓

而这是魏大勋在微博晒出与爸爸的合影，可以确定是同一个人没错↓↓

魏大勋的妈妈被爆料也是商场高手，涉及商场、科技、投资管理等多个领域。

魏大勋父母还把一些公司股份转给了魏大勋，让他担任公司董事，目前魏大勋个人名下已有8个公司，其中包括：吉林洪林森房地产开发有限公司，上海魏大勋影视工作室，北京青春勋文化传媒有限公司等，合作伙伴则是包括父亲魏绍林，张玉宏等等。

其中，吉林市洪林森房地产开发有限公司的注册资金高达两千万元，其中显示魏大勋的占股比例居然是99%，也就是说这个公司完全就是魏大勋自己的。

其实魏大勋也没刻意隐瞒父亲的身份，他以前就说过爸爸是做生意的，只是大家没想到生意居然会做的这么大。

魏大勋还带着爸爸一起演过《北京女子图鉴》，在剧中本色出演饰演一对父子。虽然在商场叱咤风云，但是到了剧组却十分怯场，简单的一句台词在家反复练习很多遍。

好在最后播出效果很好，这部剧的女主戚薇称赞魏爸爸演得很感人，把自己都演哭了。

除了演电视剧，魏大勋爸爸在综艺节目《我们相爱吧》里也出过镜，当时魏大勋带着李沁见家长，本来李沁一直很紧张，结果见面之后魏爸爸不但非常随和，还对李沁特别满意，甚至在节目里说：“你要是将来嫁到我们家，我希望你能生个小宝宝!”这综艺感相当不错了!

明明是个“富二代”，魏大勋却硬生生把自己凹成“抠门”人设，真搞不懂这些有钱人是怎么想的…

最后说句：王思聪说本月会有四波抽奖，魏大勋你自己看着办吧，其他三次就别再凑热闹了，不然粉丝集体跑到你那要钱去!