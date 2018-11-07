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邓紫棋的男朋友是谁 邓紫棋的男朋友身份背景 邓紫棋和Mark相恋多久了

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 17:08:12| 编辑：﹍ɑ。群℡

前不久网上就传出了邓紫棋和神秘男子交往的言论，吃瓜群众还在想是真是假的时候，邓紫棋本人晒出了和男票的合照。那么，邓紫棋的男朋友是谁呢?接下来就让小编为大家介绍一下他的个人资料，一起来看看吧!

邓紫棋首晒男友怎么回事

邓紫棋在出席NASA颁奖之后，第一次在社交平台晒出了自己和男友Mark的合影，配文“最后但同样重要的人”，这是官宣主权了吧!

邓紫棋近日参加了美国科学突破奖(Break Through Prize)颁奖典礼，同时担任了颁奖嘉宾和表演嘉宾，在NASA上演唱了自己的原创歌曲《光年之外》。此外，邓紫棋也认识了很多不同领域大咖，几乎每天都在IG上更新近况同时PO出和这些大咖的合照，6日晚间还首度晒出了自己和男友的合照，并配文“最后一张”，让粉丝激动不已。

在小两口的合照中，邓紫棋脸上挂着灿烂的笑容，Mark绅士地搂着她的腰，两人看起来超级登对的。指的注意的是，邓紫棋是第一个登上美国NASA的华语歌手，也是亚洲第一位担任NASA颁奖嘉宾的华语歌手。

邓紫棋的男朋友Mark是谁身份背景

邓紫棋的男朋友Mark Ngai是一位造型师，本人也是系出名门。

据悉，Mark Ngai出生豪门，外公是富豪王国旌，和著名女星关之琳有过为期一年的短暂婚姻。Mark的母亲是女强人Jeanie，和戴凯欣是生意伙伴，在香港开了一家非常有名的餐厅。Mark的妹妹是一名律师，毕业于伦敦政治经济学院。Mark虽然家世显赫，但却一直在做邓紫棋的造型师，可以说是真爱了。

邓紫棋和Mark相恋多久了

邓紫棋是第一次公布男友，两人相恋的时间应该不会太长，据说在邓紫棋今年的生日派对上，两人就很亲密了。

邓紫棋是在《我是歌手》上凭借《喜欢你》走红的，之前和林宥嘉传过绯闻，但林宥嘉在前不久已经结婚了。还有很多网友觉得她和花花很般配，但两人也一直没有发展成为恋人。前不久邓紫棋被拍到和一名男子牵手，他就是Mark，但但是邓紫棋成两人只是朋友，可能那个时候只是刚认识吧!后来，在邓紫棋的生日派对上，邓紫棋和Mark全程坐在一起，恋人相当亲密，现在都官宣了，看来我们可以等好消息了。

看完这篇文章有何感受？

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