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英雄联盟道歉IG怎么回事 LOL官方完整版道歉声明一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 17:06:20| 编辑：林克醒来

近日英雄联盟道歉IG一事上了热搜，那么英雄联盟道歉IG怎么回事？小编为大家带来了LOL官方完整版道歉声明一览，一起来看看吧。

英雄联盟官博发文道歉。

今日，英雄联盟官博推出长文，对2018全球总决赛IG夺冠后迟迟未能推出庆典活动进行公开道歉，并公布了此次庆典活动的具体方案。

2018英雄全球总决赛的比赛已于11月3日晚落幕，IG的全球总决赛夺冠庆典活动却迟迟没有推出，引起了广大粉丝的不满。昨日下午，英雄联盟官博推出冠军之月回馈活动，但此次活动中，没有IG的永久限定头像。第1个拿下MSI冠军的EDG，也没被推出冠军限量头像。今年，RNG拿下MSI(季中邀请赛)冠军时，英雄联盟推出了冠军限定头像。随后，IG老板王思聪在微博豪掷113万回馈粉丝，英雄联盟夺冠庆典活动迅速登上热搜。

每年英雄联盟的世界赛结束后，都会立即进行皮肤半价活动。此次，作为英雄联盟中含金量最高的比赛，IG夺取桂冠。庆典活动推迟，世界赛冠军与MSI冠军奖励相同，并且23日才会开启皮肤全场半价活动。众多粉丝认为，英雄联盟此举是对首次夺冠的不重视。

今日，英雄联盟官微发长文称，此次延迟发布夺冠庆典公告，是因为近期服务器出现不稳定情况。对于粉丝最关注的为何不赠送IG战队头像，解释称是因为此次战队头像将需要玩家购买才能获得。

IG俱乐部官微在随后也转发了今日致歉微博，并配图称接受了英雄联盟的道歉。

粉丝大多不能接受英雄联盟的公告，有粉丝留言：在外服中IG纪念头像都出免费了，为什么LPL夺冠却还要购买?

看完这篇文章有何感受？

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