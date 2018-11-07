飞轮海解散是因为炎亚纶性取向吗 飞轮海解散的真正原因

炎亚纶被爆劈腿三男的新闻受到了很多人的关注，也有很多人开始开始好奇当年飞轮海解散的真正原因，其实这个问题炎亚纶也在节目中回应过。

飞轮海解散是因为炎亚纶性取向吗

不是，飞轮海他们解散是因为合约到了，大东被公司剥削，不在续约了，而且吴尊有了孩子单飞，各种因才解散的，不是因为这个...虽然...炎亚纶和其他成员也有矛盾...但只是矛盾，不上升情感.前不久炎亚纶首次在节目谈及当年飞轮海解散原因，是吴尊的年龄和性格让他觉得与团队营造形象不符，而在四缺一的情况下炎亚纶也选择离开。对于早前与“飞轮海不是我的朋友”的言论，炎亚纶更是首次提及称“只是想要反抗飞轮海这个包袱，他们永远都是我一起打过仗的好兄弟”。

炎亚纶是双性恋吗

针对这个问题，很多喜欢了炎亚纶很多年的粉丝们都说炎亚纶不是GAY，那个爆料劈腿三男的也只是炎亚纶的一个新歌《狂爱潮浪》最初的mv企划方向，炎亚纶第一本成长备忘录文字写真书«台北沉睡了»花了八页纸写十五岁的初恋，还有左耳钉故事里的女朋友，车祸身亡的女朋友，23岁时的女朋友。眼见不一定为实，他一向直接坦荡，还为同性题材的MV献唱，他如果真的是，何必遮遮掩掩呢?

炎亚纶的左耳钉是什么梗

炎亚纶和她女朋友在一次误会中分手，后来在垦丁旧情复燃，可是却不料那个女生出车祸死了，那个耳钉是炎亚纶永远无法忘记的伤疤，因为是她去世的女朋友送给他的礼物，炎亚纶很珍惜，炎亚纶真的很痴情。一直戴着耳钉很久，时隔很久才摘掉，摘掉也是说快奔三的人了，想换个面貌对大家。