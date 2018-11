宇多田光上次举办演唱会还是在10年, 宇多田光20周年巡回演出什么时候开始?宇多田光2018演唱会在哪举办?一起来和91单机小编来看看吧。

6日晚上,歌手宇多田光在横滨开启了共12场的全日本巡演“Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018”,2010年12月9日宇多田光在其出道纪念日于同一场馆举办过演唱会,之后便暂时隐退。这次是她时隔八年再次开启个唱。演唱会现场,宇多田光感慨地说:“感谢大家在雨天赶来听我的演唱会,离上一次在这里开场一晃已经八年了。我让大家久等了!真的很谢谢你们愿意等我。”粉丝们也一同欢呼“欢迎回来”,以此回应她。演唱会现场还播放了宇多田光与搞笑艺人又吉直树共同以演唱会名称“Laughter in the Dark”为主题制作的特别短片。据悉,巡演之后将去往福冈、名古屋、大阪、埼玉等地,最后于12月9日的出道20周年纪念日在千叶划上圆满句号。