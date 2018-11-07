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炎亚纶初恋女友是谁 炎亚纶有过几个女朋友

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 17:04:35| 编辑：﹍ɑ。群℡

炎亚纶在出道以后月多多少少有爆料过自己的感情，印象最深的还是左耳钉女孩去世的车祸女孩，那么炎亚纶到底有过几个女朋友呢。

炎亚纶有过几个女朋友

真实有过几个不知道，但是被大家熟知的有几个，首先是07上康熙来了的时候，圈外人，骗了亚纶好多钱，这是成名后的。然后就是著名的左耳钉秘密，学生时代的，出国回来之后，有意复合来着，但是出车祸去世了。还有就是亚纶爆出自己的初吻的时候提到的那位。

炎亚纶有过几个女朋友3.png

他经常戴在左耳上的黑色水钻耳钉就是他的初恋女友送的。对于出车祸去世的女朋友，炎亚纶那个时候每天都哭，妈妈也说从没见过他哭成这样。

炎亚纶有过几个女朋友1.png

炎亚纶初恋女友是谁

炎亚纶有过几个女朋友.png

就是那个送他左耳钉的女孩，虽然去世了。但是炎亚纶总带着那个耳钉，而且关于这个初恋女友，网上流传就是炎亚纶和女友分手又和好没几天 女友在日本出车祸死了 从此炎亚纶再也不谈恋爱了。《梦游私台北》里炎亚纶有写他和他前女友的故事，出车祸的前女友送的耳钉他也一直保留着。后来，炎亚纶表示有时候觉得自己得了被害妄想症，非常的敏感，总觉得自己随时会发生意外，身上也会随身携带符，经历过这些事情的炎亚纶体会到了好好活着最重要。后来的事情大家也都知道了，炎亚纶作为了飞轮海的成员出道了，有着忧郁气质的他受到了很多人的喜爱。

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