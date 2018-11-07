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张艺兴发文怎么回事 张艺兴发文回应榜单事件

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 17:04:23| 编辑：林克醒来

这几天，伴随着吴亦凡新歌碾压A妹、Lady Gaga事件的发酵，也“烧到”张艺兴身上，说他在美国根本无人问津，而后，张艺兴发文回应，那么张艺兴发文说了什么？一起来看看吧。

张艺兴发文怎么回事

张艺兴发文怎么回事

如今，吴亦凡新专辑是下架了，但此事没有消停。在A妹经纪人否认指责吴亦凡后，吴亦凡粉丝也上了热搜，在昨日更是掀起了不小的风浪。据传，吴亦凡粉丝竟然跑去DISS池子，然后，池子也是看不下去了，就实名DISS吴亦凡粉丝，确切的说是劝。

吴亦凡近照

吴亦凡近照

是劝吴亦凡粉丝别再刷榜了，这样，他(吴亦凡)就永远不知道自己什么水平也没法进步，为了他好，别刷了。这也是很在理的吧!不过，吴亦凡这边其实并没有回应什么，就是在昨日简单的说了下新歌的筹备等，这也获得了何炅、吴磊的支持。但他的新歌《Antares》霸占美国iTunes双榜的确是有受到质疑。当然，我们也不能因为此次的事情就彻底的否决，吴亦凡自回国发展后的成绩也是有目共睹的啦。

张艺兴发文回应榜单事件

张艺兴发文回应榜单事件

吴亦凡这边是平静了些，但在今日上午，有网友表示，环球时报报道了吴亦凡粉丝刷榜的事情，更提到了张艺兴、蔡徐坤这些当红偶像在美国无人问津。此言也是激起了千层浪。在今日中午12点多，张艺兴发文回应，他说，刚在美国出道没人认识是正常的，会争取拿音乐让你们认识;更是表示，榜单上见不如舞台上见;在最后就很霸气的会说，不相信中国人行的，可以滚远点。相当的霸气，众人力挺。另外，张艺兴还晒出张与粉丝的大合影。这也暗示了人气。

看完这篇文章有何感受？

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