冬季将至，天气渐凉，网上传出了秋裤预警的说法，2018秋裤预警是什么梗？秋裤预警什么意思出自哪里？一起来和91单机小编来看看吧。

最近在网上经常流行“秋裤预警”这个词，许多小伙伴不太清楚这个词究竟是什么意思，那么“秋裤预警”这个词到底有什么深刻的含义呢?

2018秋裤预警是什么梗

伴随着冷空气来袭，秋裤将要被大家提上日程，并且是大面积的提上日程!因为受这股冷空气的影响，大半个中国气温将创新低，大概覆盖全国80%的面积!!!

下面就详细的了解一下那些爱上和即将爱上以及永远不会爱上秋裤的地方吧：

已经爱上秋裤的地方：

东北三省、青海、甘肃、内蒙古等地，最低气温已低于-3℃;

即将爱上秋裤的地方：

(1)6日，也就是今日，冷空气已经渐渐靠近四川、贵州、湖北、安徽、山东、河南、江苏一带，不知道大家的秋裤是否已经准备好了呢?其中山东、河南、安徽、湖北、江苏等地气温将创今年下半年来新低，特别是河南、湖北、安徽北部部分地区，可能秋裤已经满足不了你们御寒的需求了;

(2)7日，安徽、湖北、湖南、贵州、江苏等地的气温将继续走下山路线，其中合肥、南京的最高气温将可能连续3天都将创新低;

(3)8日至9日，冷空气继续发威，江西大部、浙江北部也将加入秋裤队伍，省会城市中杭州、长沙、南昌等在9日或将迎来今年下半年来最冷早晨，最低气温将跌至10℃以下;

当然也有和秋裤一直无缘的地方，那就是福建、广东、广西、海南，本周最高气温在25℃以上，最低气温也在20℃左右徘徊，看来秋裤不是你想穿就能穿的!