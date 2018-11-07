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浙大学生干部耍官威是怎么回事？浙大耍官威学生是谁？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 17:01:57| 编辑：墨染西行

现在网上传出了很多大学学生干部官僚作风的情况，浙大学生干部耍官威是怎么回事？浙大耍官威学生是谁？一起来和91单机小编来看看吧。

网传浙大学生“辉辉锅锅”和赞助方的聊天。截屏图

近日，网传浙大学生“辉辉锅锅”在和赞助方聊天时，大耍“官威”，并对赞助商表示：“你一个小小的财务就等着负责任吧。”根据网上所传的聊天记录显示，该生“辉辉锅锅”与活动赞助方沟通时，声称自己是活动主办方，对方赞助方“跟你说了就去执行，没有你发言的权利。”同时表示“如果没有我点头，我看明年浙大所有的健身活动，有没有他的份……….”

浙江大学宣传部有关负责人11月7日中午对澎湃新闻表示：“ 这位学生并不是学生干部，是一个健身爱好者，现已对其进行批评教育，该生向赞助商道歉了。”

赞助方“英乔健身“的声明。

同时，当事赞助方“英乔健身“发表声明称：针对网上热传我司与学生“辉辉锅锅“沟通活动的微信截图，当事学生已认识到自身错误，并向我司郑重道歉。据了解，该生是健身活动的一名参与者，并非学生干部。网上截图也非我司员工主动传播。

11曰6日晚澎湃新闻以学生身份咨询网曝“辉辉锅锅”所在的“浙大健人”健身空间，该健身空间负责人表示“辉辉锅锅”确实是“浙大健人”的兼职教练，但身份并不是学生干部。这次活动举办是为浙江大学第二届“英乔杯”健美健身风采大赛筹备，“平时跟健身的人关系很好，具体因为什么跟赞助方英乔起了矛盾，并不知情。”

看完这篇文章有何感受？

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