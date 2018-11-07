具荷拉前男友将被警方移送检察院什么情况?前男友家暴具荷拉是真的吗?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

具荷拉及前男友崔某

据韩国媒体消息，具荷拉的前男友崔某将在这周内被警方移送检察院。此案的警方负责人表示，警方在对其进行调查时，从崔某的手机中发现了他在具荷拉不知情的情况下偷拍对方的私密照片。因此警方决定在将此案移送检察院时追加一条违反性暴力特例法嫌疑。

据悉，此前具荷拉与前男友崔某在9月13日凌晨于具荷拉家中发生冲突，随后两人各执一词，首先报案的崔某称自己因为提出分手而遭到了具荷拉的单方面殴打，而具荷拉17日接受媒体采访时公开自己身上的伤痕和诊断书，反驳了崔某的说法。而随后崔某17日晚间现身江南警察局，首次在律师的陪同下现身于大众面前，不承认具荷拉子宫出血的验伤单，且他依旧主张“没有动手打女人”，也决定不与具荷拉和解，随后便入内接受调查。而具荷拉也在18日下午接受警局调查。

首尔江南警署在10月19日申请对崔某的拘留令，随后首尔中央地方检察厅于22日向法院申请了对崔某的拘留令。首尔中央地方法院对崔某进行了拘留前审讯，并在12个小时之后的晚10点42分正式驳回了检方对崔某的拘留申请。

法院表示，从检方提出的证据中，法院认为没有必须要拘留崔某的理由，崔某在被弄伤脸部后气愤之下说出要向媒体爆料等无心之语也可以理解，而且也没有证据表明崔某向他人泄露了与具荷拉的性爱视频，因此法院认为目前没有必要拘留崔某。