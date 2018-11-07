吴亦凡工作室声明回应下架 吴亦凡工作室声明声明内容一览

近日，关于吴亦凡新歌一直登北美榜首的话题热议不断，在传出吴亦凡粉丝刷榜后，今天又曝出吴亦凡专辑下架。那么针对吴亦凡专辑下架，吴亦凡工作室是怎么回应的？一起来看看吧。

网曝吴亦凡专辑下架

吴亦凡新专辑《Antares》在11月2日由环球唱片全球发行，发行后，吴亦凡专辑一路飙升，荣登iTunes榜首，而且一连占榜首好几天。不过因为11月4日，A妹发行新歌没能突破吴亦凡，之后吴亦凡被传出有刷榜行为。11月6日，池子也暗讽吴亦凡粉丝刷榜。今天，更有网友爆料称，吴亦凡新专辑下架。

吴亦凡刷榜事件

11月7日中午，吴亦凡工作室针对下架事件回应，吴亦凡工作室称，公司艺人吴亦凡新专辑发行后，网上爆出诸多不实信息，恶意造谣扭曲事实，对吴亦进行恶意攻击，希望大家不要传谣，发布不实信息请删除，否则会利用法律维权，追究责任。

吴亦凡工作室发声明

环球音乐发声明否认吴亦凡专辑下架，声明中主要透露两大讯息，其一是，吴亦凡专辑并没有下架，这是有人在恶意造谣。其二是，吴亦凡专辑能正常购买，数据正常，澄清刷榜。吴亦凡对于音乐的认真态度，从他放下手中一切工作几个月，只为做好新专辑这一点就可以看出，劳动成果有好成绩不被赞扬，却被黑，突然觉得有点心疼吴亦凡，大家觉得呢。