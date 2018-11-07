韩世界脸变不回来了是什么情况 韩世界的脸变成老爷爷的脸的原因

近日，热播《内在美》的剧情跌宕起伏，女主韩世界的脸变不回来了是怎么回事?为什么韩世界的脸会变成老爷爷的脸?大家一起来了解一下吧!

韩世界脸变不回来了是怎么回事

在韩剧《内在美》中韩世界的脸突然变成了老爷爷的脸。剧情进展到这样也是让观众唏嘘不已，韩世界居然变成了老爷爷，太让人震惊了。在她和男主徐本部长在街上相遇，虽然韩世界带着帽子和口罩，包裹严实，完全看不出这是韩世界，但徐本部长后来在马路对面还是认出了韩世界的身影，但两人通话时韩世界说她的脸变不回来了，网友评论剧情让人伤心想哭，但当韩世界摘下帽子和口罩漏出老爷爷的脸的时候，网友评论一下子笑了。后来看到徐本部长湿润泛红的眼眶又哭了，剧情的高低起伏真的让人哭笑不得呀，这剧情也是没谁了。

网友直呼编剧你好歹给我们一个小正太呀，徐本部长和老爷爷这对CP我们真的吃不下去啊!网友都觉得太虐了，希望编辑快点把韩世界变回来，还是想看漂亮韩世界和徐本部长的CP。

为什么韩世界的脸变成老爷爷的脸

有网友认为韩世界变声是和有人受伤有关，第一次变身是因为徐厚载为她受伤无法识别人的脸，这次变不回来是因为柳宇美又为她受伤了。韩世界真的是太可怜了，居然变成了老爷爷的脸，这样她得多自卑，多不能面对自己，更不能面对徐本部长了，这样的剧情这的太虐心了，希望韩世界快点变回来，希望美美的韩世界最后和徐本部长有歌美满的结局。

内在美的女主角徐玄振的个人资料

徐玄振，韩国女演员、歌手。2001年作为SM Entertainment推出的四人女子团体M.I.L.K成员出道。2006年获得出演KBS电视剧《黄真伊》。2009年与SM Entertainment解约，开始专注于戏剧的演出。2011年凭借MBC历史剧《伙伴》获得MBC演技大赏女子新人奖。2012年出演MBC日日剧《吴子龙走吧》以及MBC周末剧《神的晚餐》，获得MBC演技大赏连续剧部门女子优秀演技奖。2013年7月凭借MBC月火剧《火之女神井儿》获第6届韩国电视剧大赏女子优秀奖。9月在MBC日日剧《帝王之女守百香》中首次担当主演，饰演百济武宁王之女守百香。2014年8月主演tvN日曜剧《三剑客》，饰演世子妃姜嫔。

2015年4月主演tvN月火剧《一起吃饭吧2》，饰演白秀智。8月出演《一起吃饭吧2》衍伸综艺节目《和我的朋友一起吃饭》。9月出演音乐剧《灰姑娘》。2016年2月，主演爱情喜剧《又是吴海英》，凭借该剧获得第5届亚太明星颁奖典礼中篇剧集女子优秀演技奖。2016年12月，徐玄振凭借医疗爱情剧《浪漫医生金师傅》获得SBS演技大赏题材电视剧部门优秀演技奖。2017年5月，徐玄振凭借爱情喜剧《又是吴海英》获得第53届韩国百想艺术大赏电视剧部门最佳女主角。出演SBS新月火剧《爱情的温度》。