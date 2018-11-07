rookie直播怎么回事 Rookie宋义进个人资料及女友资料介绍

11月3日，2018英雄联盟决赛落下帷幕，IG战队获得最终冠军，IG战队以及老板王思聪兴奋不已，赛后，IG队员rookie宋义进直播狂赞王思聪，那么rookie直播怎么回事？rookie女朋友是谁？一起来看看吧。

rookie直播狂赞王思聪

在2018英雄联盟决赛结束后，IG战队灵魂人物rookie现身直播，这简直就是LPL粉丝们的福利啊!而且，rookie而女友小钰也出现在直播的镜头中，rookie与女友小钰在直播中唱了歌，另外，rookie还一直夸赞老板王思聪，称王思聪长得帅气，又有钱。

rookie个人资料

不过rookie还偷偷的小声表示，自己有一点比王思聪略胜一筹，rookie称，在玩游戏方面，王思聪比不上自己。在直播中的rookie与比赛中的rookie有点反萌差，与粉丝互动非常可爱，估计又圈粉不少。rookie与女友直播，分明是向大家撒狗粮啊!

rookie女友小钰

rookie，中文叫宋义进，是韩国人，于1997年3月11日出生，今年才21岁，在获得2018英雄联盟冠军的第二天，rookie直接公布恋情，女友小钰曝光，小钰是LPL新晋女主持，于1996年9月11日出生，是江苏人，毕业于 浙江传媒学院。rookie和小钰两人看起来非常的般配。