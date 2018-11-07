91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

rookie直播怎么回事 Rookie宋义进个人资料及女友资料介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:59:33| 编辑：林克醒来

11月3日，2018英雄联盟决赛落下帷幕，IG战队获得最终冠军，IG战队以及老板王思聪兴奋不已，赛后，IG队员rookie宋义进直播狂赞王思聪，那么rookie直播怎么回事？rookie女朋友是谁？一起来看看吧。

rookie直播

rookie直播狂赞王思聪

在2018英雄联盟决赛结束后，IG战队灵魂人物rookie现身直播，这简直就是LPL粉丝们的福利啊!而且，rookie而女友小钰也出现在直播的镜头中，rookie与女友小钰在直播中唱了歌，另外，rookie还一直夸赞老板王思聪，称王思聪长得帅气，又有钱。

rookie直播

rookie个人资料

不过rookie还偷偷的小声表示，自己有一点比王思聪略胜一筹，rookie称，在玩游戏方面，王思聪比不上自己。在直播中的rookie与比赛中的rookie有点反萌差，与粉丝互动非常可爱，估计又圈粉不少。rookie与女友直播，分明是向大家撒狗粮啊!

rookie直播

rookie女友小钰

rookie，中文叫宋义进，是韩国人，于1997年3月11日出生，今年才21岁，在获得2018英雄联盟冠军的第二天，rookie直接公布恋情，女友小钰曝光，小钰是LPL新晋女主持，于1996年9月11日出生，是江苏人，毕业于 浙江传媒学院。rookie和小钰两人看起来非常的般配。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号