创造与魔法黑龙在哪里刷新 创造与魔法黑龙刷新地点介绍

创造与魔法中，很多玩家都想获得一条黑龙作为坐骑，那么创造与魔法黑龙在哪里刷新？下面小编为大家介绍一下创造与魔法黑龙刷新地点，一起来看看！

创造与魔法中黑龙是非常强势的一种坐骑，那么我们想要获得这个坐骑，就要知道黑龙的刷新点，那么黑龙到底在哪刷新呢?下面就跟随小编一起来看看吧。

刷新所属地区：拉鲁火山

刷新数量：一个群岛每天2只

刷新时间：17到24小时随机

刷新地点：两点常刷点，4个低概率点

暗黑霸王龙饲料配方：象拔蚌+罕见肉+稀有肉(保底55包饲料)

极品黑龙坐骑：7500速度，65负重

极品黑龙战宠：3.3生命，2.0攻击

火山片区1常刷坐标：9903,7499

这里是一个很显眼的位置，根据作者抓了上百只黑龙的经验，一般黑龙都有两个高概率刷新点和4个低概率刷新点。这张图的位置就是常刷点之一。

火山片区2坐标：9839,7330

这二个点这里就在第一个点往下走两步就可以到达哦

火山片区3坐标：9330,7672

这里比较远，建议骑摩托或者开车，当然，大佬可以飞龙

火山片区4坐标：9124,7869

值得一提的是，这个刷新点虽然在火山范围内，但是却是属于——树林黑龙的刷新点，所以小伙伴们不用再费力在树林里寻找第三个黑龙刷新点了

树林片区1常刷坐标：9137,8814

这里的黑龙刷新点靠近湖泊，湖里刷新莲花，而且有粉色荧光剂产出，还有一只焰火剑齿虎王哦，很适合安家!

树林片区2坐标：9558,8875

这个点在山坡背后，比较不容易找到，需要有耐心，特征是附近有紫色小花。

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以上就是创造与魔法黑龙刷新点，坐标地点位置的全部攻略内容，希望帮助到大家！