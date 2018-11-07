创造与魔法黑龙在哪里刷新 创造与魔法黑龙刷新地点介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:58:20| 编辑：NO
创造与魔法中，很多玩家都想获得一条黑龙作为坐骑，那么创造与魔法黑龙在哪里刷新？下面小编为大家介绍一下创造与魔法黑龙刷新地点，一起来看看！
创造与魔法中黑龙是非常强势的一种坐骑，那么我们想要获得这个坐骑，就要知道黑龙的刷新点，那么黑龙到底在哪刷新呢?下面就跟随小编一起来看看吧。
刷新所属地区：拉鲁火山
刷新数量：一个群岛每天2只
刷新时间：17到24小时随机
刷新地点：两点常刷点，4个低概率点
暗黑霸王龙饲料配方：象拔蚌+罕见肉+稀有肉(保底55包饲料)
极品黑龙坐骑：7500速度，65负重
极品黑龙战宠：3.3生命，2.0攻击
火山片区1常刷坐标：9903,7499
这里是一个很显眼的位置，根据作者抓了上百只黑龙的经验，一般黑龙都有两个高概率刷新点和4个低概率刷新点。这张图的位置就是常刷点之一。
火山片区2坐标：9839,7330
这二个点这里就在第一个点往下走两步就可以到达哦
火山片区3坐标：9330,7672
这里比较远，建议骑摩托或者开车，当然，大佬可以飞龙
火山片区4坐标：9124,7869
值得一提的是，这个刷新点虽然在火山范围内，但是却是属于——树林黑龙的刷新点，所以小伙伴们不用再费力在树林里寻找第三个黑龙刷新点了
树林片区1常刷坐标：9137,8814
这里的黑龙刷新点靠近湖泊，湖里刷新莲花，而且有粉色荧光剂产出，还有一只焰火剑齿虎王哦，很适合安家!
树林片区2坐标：9558,8875
这个点在山坡背后，比较不容易找到，需要有耐心，特征是附近有紫色小花。
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以上就是创造与魔法黑龙刷新点，坐标地点位置的全部攻略内容，希望帮助到大家！