张艺兴就被黑一事微博发文说了什么 张艺兴为什么无辜被黑呢

今日上午，环球时报报道吴亦凡粉丝刷榜事件，还提到张艺兴和蔡徐坤这些偶像在美国无人问津，张艺兴无辜被黑是什么情况?张艺兴就被黑一事微博发文说了什么?大家一起来看看吧!

张艺兴无辜被黑是什么情况

今天上午，环球时报报道吴亦凡刷榜时间，环球时报还提及了张艺兴和蔡徐坤这些偶像在美国无人问津，张艺兴因此也是无辜被黑。吴亦凡在美国宣传新歌，一夜之间他的歌曲超过美郭LadyGaga等著名歌手的排行，位居榜首，据爆料这是因为吴亦凡中国的粉丝在给吴亦凡刷榜造成的，还花费了数百万元。因此美国报道称吴亦凡是来自中国的骗子，而张艺兴和蔡徐坤也无辜躺枪，被说在美国是无人问津的，一事张艺兴的粉丝心疼张艺兴，觉得张艺兴无辜。

张艺兴之前还登上了亚洲区的滚石杂志封面，而且张艺兴是第一位登上滚石外刊封面的中国歌手，确实是很有实力，很厉害的，没有真本事也不能登上世界级的杂志封面呀，张艺兴很棒，网友们都力挺张艺兴。

张艺兴就被黑一事微博发文说了什么

张艺兴今天中午在微博发文说：“刚在美国出道 没人认识正常 不认识的争取拿音乐让你们认识 独乐乐不如众乐乐 榜单见不如舞台见 不相信中国人行的 可以滚远点 ”。张艺兴这条微博也是霸气十足，看的出张艺兴对这次时间是十分气愤的，张艺兴的音乐一直很受大家欢迎，至少在国内是很著名很受欢迎的歌手，在国外的发展肯定是需要一定的时间的。现在张艺兴遭受这样的评论义愤填膺是完全可以理解的，希望我们中国的歌手能够有好的平台，能够被公平对待，相信中国的音乐一定会越来越好，以后会有更好的发展。

张艺兴的个人资料

张艺兴(LAY)，1991年10月7日出生于湖南省长沙市，内地流行男歌手、影视演员，男子演唱组合EXO/EXO-M中国籍成员。

2005年， 张艺兴参加湖南经视《明星学院》比赛并获得总决赛季军。2008年，通过S.M. Casting System在中国的选拔成为韩国SM公司旗下练习生。2012年4月，以EXO团体和其子队EXO-M成员身份正式出道。2015年4月8日，张艺兴在中国成立个人工作室，5月，因加盟励志体验真人秀节目《极限挑战》而受到广泛关注。

2016年6月，凭借爱情喜剧片《前任2：备胎反击战》获得第四届中英电影节最佳男配角奖;同年，他还发行个人首张创作专辑《LOSE CONTROL》并凭借其获得音悦V榜年度盛典年度专辑、内地最佳男歌手两项奖项。2017年10月，发行第二张个人专辑《SHEEP》;同年，凭借战争片《建军大业》提名第9届澳门国际电影节最佳男配角奖。2018年1月，参加爱奇艺综艺节目《偶像练习生》。2018年9月2日，《中国影视明星社会责任研究报告(2017-2018)》发布，张艺兴位居第四名。