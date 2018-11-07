英雄联盟对IG夺冠庆典活动道歉是怎么回事 英雄联盟对IG夺冠庆典活动道歉说了什么

今日，英雄联盟对IG夺冠庆典活动道歉引起不少LOL玩家关注，很多网友都很好奇这是怎么回事？那么英雄联盟对IG夺冠庆典活动道歉是怎么回事？英雄联盟对IG夺冠庆典活动道歉说了什么？一起来看看！

英雄联盟为什么对2018全球总决赛IG夺冠庆典活动道歉?英雄联盟道歉的内容是什么?相信很多玩家都很想知道英雄联盟道歉事情，下面小编就为大家分享2018全球总决赛IG夺冠庆典活动道歉内容，一起来看看吧。

2018全球总决赛IG夺冠庆典活动道歉内容

亲爱的召唤师，大家好：

关于近期iG(Invictus Gaming)全球总决赛夺冠庆典活动事宜，引发了大量的关注和讨论，非常抱歉给大家造成了困扰，在此先向广大召唤师们致以诚挚的歉意，由于工作失误给大家带来了不好的体验，我们在这里向大家恳切承认错误。

我们集中梳理了大家关心的几个问题，进行一些解释说明，我们也在进行内部反省以及改进。

· 我们是否提前准备了夺冠庆祝方案?

在总决赛开始的几个星期之前，我们已针对所有可能出现的结果准备了不同的策划备案，其中包括我们LPL赛区战队夺冠的庆典方案，“冠军之夜”也是其中重要的内容之一。

· 为何夺冠之后延迟两天才发布夺冠庆典公告?

近期，服务器出现了一些频发的不稳定情况，特别是在夺冠前夕还有当日，我们监测到服务器不稳定风险的提升，在这样的情况下，如果依然按照原计划开启“冠军之夜”活动可能会引起大量玩家同时涌入游戏，再度产生因服务器压力激增导致的玩家体验问题。经过谨慎评估，最终我们紧急暂停了原来的公布计划。

在之后的两天时间里，我们一方面对服务器进行重新维护及测试，另一方面也针对目前的情况调整新的庆典方案，在这个过程中因没有及时发布延迟消息，给焦急等待的玩家带来了不好的体验，在这里向大家道歉。

· 最终的夺冠庆典方案做了怎样的调整?

为了避免服务器不稳定情况发生，我们对活动的机制进行了拉长，通过分阶段的形式来发布庆典的福利内容，主要分为三波已定的内容以及定制的追加内容。

2018-11-072018全球总决赛iG夺冠庆典活动福利是什么 iG夺冠庆典活动活动详情 · 为何本次全球总决赛夺冠不赠送iG战队头像?

首先，跟大家解释一下，一直以来全球总决赛的冠军奖励都是次年发布冠军限定皮肤，销售收入也将分成给冠军战队，冠军皮肤的意义更为重大。

针对iG战队头像的问题，目前在2018全球总决赛版本中存在3种iG战队头像，全球统一策略是用户需要购买iG支持者礼包，才能获得iG相关头像。而11月20日前购买iG支持者礼包的部分销售收入也会分成给iG战队，以此把iG战队粉丝的热情与经济反馈给iG战队。

我们理解玩家对于纪念图标的期待，正如前面第三波福利提到的，我们在本次特别准备了全球总决赛夺冠纪念皮肤，也是希望给玩家们带来更具有纪念价值的福利内容。

· 是否在iG夺冠后，官方资源主要在推广K/DA，不重视iG?

在全球总决赛开始之前，我们在官网、客户端、掌上英雄联盟等官方平台，外部广告投放、新闻发布、社区资源、合作伙伴联合活动等方面投入资源，共同为IG战队加油助威。在夺冠结束后，我们在官方渠道以及外部合作资源上也同时对于IG夺冠进行了报道和推荐。但客户端层面由于夺冠方案的紧急叫停，导致广告内容未及时调整更新，对于夺冠信息的曝光不足，这是我们的失误，再次向大家表示抱歉。

我们也是英雄联盟的玩家，一直陪伴并热爱着这个游戏，这个冠军我们和大家一样等待了很久很久，原本希望通过连续的内容让大家持续关注这次庆典，但预告时间以及公布节奏的把握没有考虑好玩家和粉丝的需求以及期待，给大家带来了很大的困扰，非常抱歉，对不起。

感谢iG战队为LPL赛区赢得的荣耀，本次夺冠活动将会在后续持续进行，希望大家能够一起参与，共同祝贺iG，来庆祝这意义非凡的冠军，谢谢大家。

以上就是小编为大家分享的2018全球总决赛IG夺冠庆典活动发表了声明和道歉内容各位召唤师觉得如何呢?