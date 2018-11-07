神都夜行录了如指掌怎么过 神都夜行录了如指掌攻略一览

神都夜行录了如指掌怎么过?很多玩家都不太了解，今天91小编就给大家带来了神都夜行录了如指掌攻略一览，一起来看看吧!

神都夜行录了如指掌怎么过

BOSS：雨师(五行：水系)

机制一：雨师能够重生2次，重生回复100%气血

机制点评：雨师的2次重生考验玩家的续航能力

应对方式：

1.使用涂山爻、涂山小月等辅助妖灵提高续航能力

2.使用克制BOSS的土系妖灵抗住狂暴

机制二：第一次重生时，提高自身20%会心率的同时，降低降妖师90%会心获得倍率60秒;第二次重生时，增加自身2格怒气的同时，降低妖灵的90%妖灵获取度60秒

机制二点评：考验玩家能否在关键的节点上能否进行有效的应对

应对方式：

1.在低会心获得倍率的情况下，可使用伯牙获得会心或使用其他流派进行输出

2.可以使用夫诸清除妖气获取度下降的Debuff或者预留妖灵妖气

推荐妖灵

输出：酸与、扫晴娘

辅助：涂山爻、涂山小月、阿织

思路很简单

1、以涂山爻为保命带上两个输出，每个大招都攒一个涂山爻的技能，输出可以换其他非土系，会慢一点，boss每个大都有涂山爻大招就行。

2、第三条命出来之前换出夫诸并把涂山爻和夫诸气攒满再杀boss

挑战目标：1.灵力不超过55：由于阿织副本暂时还未出现类似春和景明的全队加伤拓印，备战的拓印选择不是特别重要，阵容搭配如下：

如果你有阿织可以尝试这套，最暴力的输出阵容，三个妖灵可以互相辅助打出爆炸伤害，需要注意的一点是没有夫褚清除雨师带来的debuff，需要适当留妖灵技能面对最后一条命(降低妖气获取同时快速狂暴)没有阿织可以把阿织的位置换成兔爷白泽等辅助妖灵。

如果没有强力土系输出的降妖师可以看这里，助战选择涂山爻，带上回气拓印，为了防止气跟不上还带上团子帮助涂山爻回气，保证不会吃到雨师狂暴的大量伤害，带上夫褚是了防止最后一条命涂山爻技能跟不上(可根据实际情况换成小月杏花等辅助妖灵)

注意事项：选择该套阵容用降妖师输出，要打持久战，需要把灵宝切换成“黄泉路引”。

挑战目标：2.降妖师和变身妖灵不死.：一是选择强力土系输出迅速击败雨师，二是选择苟活阵容拖死雨师。阵容搭配如下：

跟上个挑战目标一样阵容，暴力土系输出迅速推倒雨师，同样注意的一点是留技能在雨师最后一条命的重生，用妖灵扛伤害。没有阿织可以把阿织的位置换成兔爷白泽等辅助妖灵。

双小月苟活流，还能为降妖师回血，鼓妖白泽同样效果，帮助小月回气(可根据实际情况将小月替换成涂山爻，一样的效果。)灵宝同样选择“黄泉路引”。

挑战目标：3.不携带土系妖灵：这里限制了小月以及强力土系输出的使用，只能向生存方面考虑，阵容搭配如下：

跟第一个目标同样阵容搭配，合理使用涂山爻技能抵抗雨师狂暴，保证最后一次雨师重生后的狂暴涂山爻技能跟得上，就可以顺利通关。

如果对自己的r卡练度有信心的可以尝试下这套，杏花越高阶越好帮助灯笼乌龟回血(穿透造成的伤害)，笔者尝试了下该阵容，回气不是问题，主要是续航跟不上，经常在最后一条命时灯笼或者乌龟阵亡，还是推荐上面的阵容，该阵容仅供参考。

挑战目标：4.妖灵不死：同样是使用强力土系输出推倒雨师或是苟活阵容，降妖师输出，阵容搭配如下：

如果妖灵等级不够血量不高，必要时候使用妖灵变身扛伤害，我们主要的目标就是妖灵不死。(雨师大第一个伤害自己吃，然后再开妖灵技能)

(来自群内大佬的思路)要保证妖灵不死，可以将血量较低的妖灵放在三号位，当妖灵撑不住了，可以使用日月轮回切换至四号位。把满血的备战妖灵放出来。

比如将助战放在一号位，小月二号位，而血量较少的团子放在三号位，当血低的时候与阿织切换。

总结：

1. 雨师只有四格怒气，比较容易狂暴，需要灵活切换变身来快速集气应对狂暴。

2. 涂山爻和小月都能完美应对雨师的狂暴，有这两个妖灵的降妖师们可不要吝啬手中的资源，都是十分实用的妖灵。

3.灵活选择灵宝使用和技能是相当关键。