当年飞轮海红遍亚洲，炎亚纶收获的无数粉丝，炎亚纶是不是同志？炎亚纶同时交往三个男人是怎么回事？一起来和91单机小编来看看吧。

炎亚纶是台湾飞轮海组合成员之一，当年飞轮海红遍亚洲的时候，炎亚纶的人气和吴尊不相伯仲，深受粉丝们的喜欢。虽然近年来炎亚纶在演艺圈发展不顺畅，但关于他感情生活的绯闻非常多。台媒除了报道他和鬼鬼、郭雪芙等女星的绯闻之外，还多次拍到炎亚纶和男生约会，特别是他和棒棒糖前成员阿本的亲密感情，外界传了7年之久。但对于这些传言，炎亚纶都只回应是普通朋友而已。

11月7日，据最新出版的台湾娱乐周刊报道，炎亚纶被曝同时交往三位男生，还有多张亲密接吻照曝光。据悉炎亚纶和A男交往的时候，还同时搭上了B男和C男，直到今年8月，A男才从B男晒出的照片发现他是在炎亚纶家中拍摄，意外发现炎亚纶劈腿。A男好友看不过炎亚纶劈腿举动，才向娱乐周刊曝光炎亚纶的恶劣举动。

据台媒报道，炎亚纶追求三男的方法都类似，非常浪漫。A男是在失恋的时候被炎亚纶发现，然后炎亚纶嘘寒问暖，还会在房价里自弹自唱对A男唱歌，双方多次聊天擦出火花，而且不论A男在哪里，炎亚纶都会主动去找他见面。

炎亚纶对A男深情告白，包括“在多年的经验下我更希望我们可以一步步的走稳，一步步的互相扶持成长，一定会遇到困难一定会需要沟通”、“我相信爱情里有长久有真诚，即使我也曾经被爱情欺骗，曾经因为想相信爱情而受伤”等等字句。

但炎亚纶分手也非常决绝，A男发现炎亚纶同时和别人交往，发讯息质问他的时候，炎亚纶也只回应：你想分手就分手吧。

事后媒体就此事联系了炎亚纶，炎亚纶否认恋情，表示：我和朋友之间私下场合的互动，希望大家不要过度放大。