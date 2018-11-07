小米8屏幕指纹版和vivo X23哪个好 小米8屏幕指纹版和vivo X23对比评测

vivo X23是一款非常热门的手机，而小米8屏幕指纹版也是最近刚发布不久，很多网友都在问小米8屏幕指纹版和vivo X23哪个好？小编为大家带来了小米8屏幕指纹版和vivo X23对比评测，一起来看看吧。

外观对比

vivo X23机身正面装备的是6.41英寸1080P水滴屏，屏幕份额19.5：9，屏占比到达91.2%。vivo X23选用了更能衬托光影流向的玻璃原料后盖，vivo X23这次还选用了3D弧面过渡规划，带来了2.68毫米的超窄中框，保证了不错的持握手感。

vivo X23

而小米8屏幕指纹版则小米8屏幕指纹版外观设计和小米8几乎一致。屏幕方面采用6.21英寸18.7：9三星AMOLED的2248x1080刘海屏(支持隐藏)，86.68%屏占比，支持P3广色域，背部“水滴弧形”设计，7系铝边框，四曲面玻璃机身。不过小米8屏幕指纹版为新机增加了暮光金配色，新配色采用了镜面渐变工艺，由上而下从紫红色渐变到橙黄色，有一种朝阳变幻的感觉。

小米8屏幕指纹版

小结：从外观对比来看，小米8屏幕指纹版和vivo X23颜值都不错，不过vivo X23的屏占比更高，加上小刘海-水滴屏设计，显得vivo X23更加时尚大气，外观上vivo X23优势要大一些!

性能对比

小米8屏幕指纹版则搭载的是高通骁龙845处理器，有6GB/8GB两种运存可选，这款CPU是目前高通性能最好的一款移动处理器。各方面表现优越，因为小米8屏幕指纹版与小米8的硬件部分一致，因此我们看标准版小米8跑分成绩就可以了，如下图所示：

而vivo X23搭载的是则高通定位中端的骁龙670处理器，它是骁龙660的升级版，CPU部分选用2+6 Big.Little架构的Kryo 360中心，GPU部分选用Adreno 616中心。另外，由10nm工艺打造，搭载X12调制解调器，选用第三代AI Engine人工智能引擎，集成Hexagon 680向量单元(DSP)、Spectre 250印象传感器(ISP)等特性。以下是vivo X23跑分成绩。如下图所示：

小结：从以上跑分对比可以看出，小米8屏幕指纹版比vivo X23的跑分高了10万多分，vivo X23所搭载的骁龙670和小米8屏幕指纹版所搭载的骁龙845不在一个级别，性能方面，小米8屏幕指纹版可谓是吊打vivo X23!

拍照对比

拍照方面，小米8屏幕指纹版则前置2000万摄像头+后置1200万广角+1200万长焦双摄像头，索尼IMX363传感器，DxOMark给小米8的后置相机拍评分为105分，支持AI摄像、光学变焦和光学防抖等功能，拥有红外人脸识别、压感屏幕指纹识别。

小米8屏幕指纹版

而vivo X23则搭载了前置镜头1200W像素;后置1200W+1300W像素双镜头，其间1200W像素主镜头选用的是索尼IMX363传感器，光圈f/1.8，支撑全像素双核对焦技能，单个像素面积提高到1.4μm。1300W副镜头为广角镜头，支撑125°超大广角拍照。

小结：从以上相机参数对比可以看出，小米8屏幕指纹版比vivo X23的前置摄像头参数高，那么拍照质量到底如何，大家可以来看一下下面的小米8屏幕指纹版他vivo X23样张对比!

小米8屏幕指纹版近景样张

vivo X23近景样张

小米8屏幕指纹版远景样张

vivo X23远景样张

价格对比

售价方面，小米8屏幕指纹版有两个版本：售价方面，小米8 屏幕指纹版6GB+128GB版本售价3199元起，8GB+128GB版本，价格3599元，在小米8原有的四种颜色基础上新增了曜石黑和透明版两种配色

而vivo X23只有一个8GB+128GB版本，价格3498元，vivo X23还提供幻影红、幻夜蓝以及魅影紫三种机身配色以供挑选。

对比总结：从以上小米8屏幕指纹版和vivo X23各方面对比来看，小米8屏幕指纹版的主要优势在拍照与性能方面，而vivo X23的优势则在外观工艺。那么小米8屏幕指纹版和vivo X23选择哪个好呢?笔者建议选择具备性价比的小米8屏幕指纹版，如果你确实喜欢vivo X23的水滴屏外观以及超高的屏占比，又不是特别在意性能的话，可以选择vivo X23。