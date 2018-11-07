张艺兴在美国无人问津是怎么回事 华语歌手在美国境遇如何

在吴亦凡刷榜一事后，张艺兴蔡徐坤等华语歌手也被外网diss了，称中国偶像在美国根本无人问津，这是真的吗?现在国内歌手在国外的知名度有多少呢?有兴趣的小伙伴们都来看看吧!

张艺兴发文说了什么

在吴亦凡新专辑下架后，环球时报报道了吴亦凡粉丝刷榜事件，还说张艺兴、蔡徐坤等中国偶像在美国根本就无人问津，美国HDD更是将吴亦凡称做来自中国的骗子。

对此，张艺兴在微博发文称“刚在美国出道 没人认识正常 不认识的争取拿音乐让你们认识 独乐乐不如众乐乐 榜单见不如舞台见 不相信中国人行的 可以滚远点”。如此霸气的回应，也只有优秀原创音乐人才有这个底气吧!要知道，张艺兴可是首位登上《滚石》亚洲版外刊封面的中国歌手哦!

张艺兴在美国无人问津是真的吗

据悉张艺兴刚刚在纽约办完showcase，粉丝是实打实的堵了纽约广场，结果累死累活跑通告宣传自己的新专辑，一上微博就被拉下水和吴亦凡共沉沦了，某些外媒和网友的确是过分了。

今年蔡徐坤的新专辑曾经登上iTunes美国总榜第一和POP榜第一，张艺兴在2016年发行的《LOSE CONTROL》也刷新了iTunes华语专辑最好成绩，而且在今年的10月份张艺兴还成了第一个登上iTunes POP Chart流行音乐榜前60的中国歌手，这就是外媒口中的无人问津。

华语歌手在美国境遇如何

每当有人和美国人聊到中国歌手的时候，美国人往往会客气的表示喜欢中国和中国音乐，但闻到具体歌手的时候，就只剩下尴尬而不失礼貌的微笑了。但美国的华裔圈子中，王力宏和周杰伦的知名度还是很高的，例如《中国好声音》的海外选手基本上都会选择周杰伦，就可以从侧面印证这一点。