91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

张艺兴在美国无人问津是怎么回事 华语歌手在美国境遇如何

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:55:38| 编辑：﹍ɑ。群℡

在吴亦凡刷榜一事后，张艺兴蔡徐坤等华语歌手也被外网diss了，称中国偶像在美国根本无人问津，这是真的吗?现在国内歌手在国外的知名度有多少呢?有兴趣的小伙伴们都来看看吧!

张艺兴发文说了什么

在吴亦凡新专辑下架后，环球时报报道了吴亦凡粉丝刷榜事件，还说张艺兴、蔡徐坤等中国偶像在美国根本就无人问津，美国HDD更是将吴亦凡称做来自中国的骗子。

对此，张艺兴在微博发文称“刚在美国出道 没人认识正常 不认识的争取拿音乐让你们认识 独乐乐不如众乐乐 榜单见不如舞台见 不相信中国人行的 可以滚远点”。如此霸气的回应，也只有优秀原创音乐人才有这个底气吧!要知道，张艺兴可是首位登上《滚石》亚洲版外刊封面的中国歌手哦!

张艺兴在美国无人问津是真的吗

据悉张艺兴刚刚在纽约办完showcase，粉丝是实打实的堵了纽约广场，结果累死累活跑通告宣传自己的新专辑，一上微博就被拉下水和吴亦凡共沉沦了，某些外媒和网友的确是过分了。

今年蔡徐坤的新专辑曾经登上iTunes美国总榜第一和POP榜第一，张艺兴在2016年发行的《LOSE CONTROL》也刷新了iTunes华语专辑最好成绩，而且在今年的10月份张艺兴还成了第一个登上iTunes POP Chart流行音乐榜前60的中国歌手，这就是外媒口中的无人问津。

华语歌手在美国境遇如何

每当有人和美国人聊到中国歌手的时候，美国人往往会客气的表示喜欢中国和中国音乐，但闻到具体歌手的时候，就只剩下尴尬而不失礼貌的微笑了。但美国的华裔圈子中，王力宏和周杰伦的知名度还是很高的，例如《中国好声音》的海外选手基本上都会选择周杰伦，就可以从侧面印证这一点。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号