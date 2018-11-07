妻子的浪漫旅行第二季什么时候播 妻子的浪漫旅行第二季嘉宾有谁

妻子的浪漫旅行马上就要迎来收官啦，很多人都期待第二季的节目，目前已经曝光了第二季的嘉宾剪影，网友们根据剪影也猜到了嘉宾。。。

妻子的浪漫旅行第二季都有谁

目前官方还没官宣，但是据说已经发布了线索，A.拯救银河系才遇到彼此的模范夫妇、B.现实版“霸道总裁爱上我”、C.小迷妹嫁给了大明星、D.荧幕情侣变现实夫妻、E.高颜值新婚夫妇，

对此有网友看到了线索以后纷纷猜测出了以下夫妻，孙俪邓超、黄晓明Angelababy，汪小菲大s，周杰伦昆凌，孙怡董子健，也有网友爆出《妻子的浪漫旅行》第一季节目中会保留一对夫妻上第二季，但是不知道是哪对夫妻。

妻子的浪漫旅行第二季什么时候播

定档19年第一季度。目前网友们猜测A是黄晓明教主和ab，B是霍启刚郭晶晶c是周杰伦和昆凌，D邓超孙俪，E董子健孙怡。不过也有网友说c是王栎鑫和他老婆。因为当初王栎鑫的老婆就是王栎鑫的歌迷啊。

妻子的浪漫旅行马上就要收官了，第一季可以说是非常的成功，三个女人一台戏四个就更欢乐，也很甜，非常轻松开心的的一个搞笑节目。在最新的一期额，四对夫妻也凑到一起了。喝了酒大家更high，更放纵，给这个节目带来了很多的看点和欢乐，在最新一期的节目里让人印象很深的就是程莉莎说的，就是你跟让你觉得舒服的人在一起，那什么叫舒服，舒服就是你通过那个人，让你开始喜欢你自己。这个节目真的带来了很多的东西。期待收官和第二季的播出吧。