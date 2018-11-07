电视剧《我的保姆手册》什么时候播出 电视剧《我的保姆手册》是郑爽主演的吗

电视剧《我的保姆手册》近期即将播出，很多网友想知道电视剧《我的保姆手册》什么时候播出？下面就一起跟小编来了解一下！

电视剧《我的保姆手册》由郑爽主演，也是郑爽的一部新剧，我的保姆手册什么时候播出呢，我的保姆手册在哪里可以收看呢?我的保姆手册在哪个台播出，来看看。

我的保姆手册什么时候播出电视剧《我的保姆手册》在2018年11月12日播出，优酷视频独播。

《我的保姆手册》是由鸿文传媒、领誉传媒出品，郑爽领衔主演，英迪帕·塔尼、虞祎杰、吕佳容等主演的AI青春偶像电视剧。该剧讲述了一个鬼马AI少女和傲娇男明星在一场娱乐圈阴谋下的爱恋成长的故事。

谜之少女Saori击败各路选手成为当红明星苏达浩的专职保姆，从此以一个特殊的身份进入娱乐圈，苏达浩在强势演艺经纪人蓝岚的包装下，稳坐第一当红明星的宝座，一举一动都是为了维持自己的知名度，苏达浩一开始想尽办法想把Saori赶走，却偏偏每次都反被Saori教训。苏达浩在Saori的帮助下化解了很多的困局，不知不觉中对她的感情也发生了变化。苏达浩对Saori的一次小小发火事件不幸被竞争对手得知，并且想借此置苏达浩于死地。在Saori和妹妹妍妍的帮助下，借助弟弟苏小北的黑客本事和蓝岚的强大公关能力和危机处理手段最后化险为夷。

我的保姆手册在哪里看《我的保姆手册》2018年11月12日开始在优酷视频可以收看。

AI题材国产剧《我的保姆手册》自开拍之初就受到了广大网友的的关注，主创阵容除了郑爽、吕佳容之外，男主一直十分神秘，此次，神哥英迪帕·塔尼正式加盟郑爽新剧着实令不少网友大呼惊喜，据悉，英迪帕·塔尼是泰国版《来自星星的你》中的男主角，因主演电视剧《逐月之月》而在国内走红，“神哥”这一称号也是当时中国粉丝对偶像的爱称。

在之前曝光的一组路透照中，郑爽扎着辫子头和发箍，少女感满满，吕佳容则是一身风衣搭配清爽短发，干练十足，原本十分正常的剧组自曝光男主神哥以来，画风秒变杀马特，一众主创集体走上非主流的道路，令人哭笑不得。

在曝光的非主流图片中，郑爽头戴银白假发，一副黑白墨镜遮挡半脸，而神哥则顶着一头绿色的爆炸头，戴着黑色墨镜，吕佳容则正常一些，因其饰演的角色叫蓝岚，所以在头发中挑染了一缕蓝色，虽然逃脱不了非主流的嫌疑，但肤白貌美的气质掩藏不了，主创们非蓝即绿也是让粉丝们既期待又兴奋。