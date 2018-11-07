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英雄联盟拳头公司被告是怎么回事？员工为什么控告英雄联盟开发商

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:34:39| 编辑：墨染西行

国际公司中对于员工的问题还是很严格的，英雄联盟拳头公司被告是怎么回事？员工为什么控告英雄联盟开发商？一起来和91单机小编来看看吧。

昨日，《英雄联盟(League of Legends)》开发商拳头公司的一名前员工和一名现任员工提起集体诉讼，将拳头公司告上法庭。该诉讼指控拳头公司存在系统性性别歧视，剥夺了女性员工同工同酬以及晋升的机会，还有持续的性骚扰和不当行为。一起来了解一下。

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在加利福尼亚州提起的诉讼称，拳头公司违反了该州的“平等薪酬法”及其禁止性别歧视的规定。两名原告希望索赔未付的工资和赔偿金，以及额外的罚款。

几个月前，外媒Kotaku对拳头公司的“性别歧视文化”进行了大规模报道之后，在业内引起了很大反响。对于本周的诉讼情况K，otaku也进行了报道。拳头公司的现任和前任员工告诉该网站称，拳头已经“清除了许多被指控助长了毒性文化的人”，尽管还有其他被指控者留在公司。

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诉讼中有一些最值得注意的指控。一名原告称她在被雇佣后不久，其经理辞职，在没有职位补偿或职位变更的情况下，她被要求承担起工作职责。虽然她提出了将职位头衔改为正式聘用，但一直没有，反而是三名男子一个接一个地被聘用。之后在第三位男性主管离职后，她被要求再次接替这些工作，仍然没有适当的补偿或职位变更。

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该诉讼还提到过去几个月内针对拳头领导层提出的多起性骚扰指控。在所有这些报道之后，拳头发布了正式的道歉并承诺修复其性别歧视文化。

看完这篇文章有何感受？

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