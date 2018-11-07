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辐射76步枪流如何加点 辐射76步枪流技能加点推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-07 16:34:14| 编辑：﹍ɑ。群℡

辐射76》步枪流是一种比较简单的加点方法，很适合新手使用，拥有高抗性与回血的优点，今天小编就为大家带来《辐射76》步枪流技能加点推荐，希望大家喜欢。

辐射76

LEAD BELLY前期点满，随时吃饱。请用CAMP大量耕田制造食物。

REJUVENATED可以让下图状态再提高。

辐射76

STARCHED GENES 30等取得永久突变卡后，就可开始突变。

辐射76

STRANGE IN NUMBERS 42等之后，让突变回血效率从300%来到375%。这时可以完全舍弃治疗针。

RAD SPONGE分享给队友，让全队随时保持在超低辐射状态，这就代表你将会随时处于满状态。

SUPPRESSOR、NERD RAGE、SERENDIPITY提供的减伤机制，让你在濒血时有时间靠突变就回满血。

PICKLOCK个人游戏经验建议随身携带，会方便非常多，除非你有队友随时都要分享既能给你。

SCRAPPER个人游戏经验建议随身携带，拆装、武器都会得到更多东西，要换来换去实在超级麻烦。除非你很勤劳。

智慧有5点可以玩到所有制造、建筑。

魅力有6点可以分享2消耗卡。一星的BODYGUARDS / TENDERIZER / RAD SPONGE/ STRANGE IN NUMBERS四选一，其他靠队友分享。

TANK KILLER、TORMENTOR、RIFLEMAN，步枪相关卡片则提供大量伤害。

如果你不想用近战，就将INCISOR换成LOCKER与PACK RAT。

看完这篇文章有何感受？

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