谢霆锋炸酱面68元一碗是怎么回事 谢霆锋炸酱面是什么味道的

谢霆锋炸酱面68元一碗是怎么回事？近日，谢霆锋炸酱面登上热搜引起不少网友关注，那么谢霆锋炸酱面68元一碗是怎么回事？谢霆锋炸酱面是什么味道的？一起来看看！

现在明星开店做餐饮已经是很常见的事情了，而谢霆锋此前更是拍摄过《十二道锋味》但是近日有网友吐槽称谢霆锋的炸酱面卖68一碗，而且味道也十分一般，下面来看看是怎么回事。

谢霆锋炸酱面68元一碗是怎么回事谢霆锋现在给很多网友的印象就是对料理十分拿手，而此前在《锋味》的节目中谢霆锋也表示自己正在研究一款新的炸酱面，不过近日有网友给谢霆锋的这款炸酱面给了差评，并且表示就像方便面而已还卖68元一碗，其实现在明星进入餐饮行业已经十分常见了，不过有些明星店铺价格虚高的情况也时常被网友诟病。

谢霆锋有一个超级豪华的餐厅，在北京，只在他的十二道锋味里面见过。白色和银色交相辉映，像是一个艺术展，但是一开火又有生活气，而且重点是半开放的。当时谢霆锋就在说，自己在研究一款炸酱面，非油炸的，很好吃，然后自己还煮了起来。结果没想到，就是他煮的那款，现在开始售卖了，刚开业，已经有许多人去吃过了。看起来还是挺有卖相的，依然金黄的面条，青菜，卤蛋，还有香肠，突然有了过年的味道。环境呢，就是在这个看起来像艺术展厅里面，据说桌子不多，但是安静优雅，很高级。

谢霆锋曾在《锋味》节目中表示自己在研究一款炸酱面，“非油炸的，很好吃”，而目前这款面已经在谢霆锋北京的店里开始售卖。金黄的面条，青菜，卤蛋，还有香肠，看起来卖相不错。餐厅环境也是像艺术展厅，桌子不多，但是安静优雅，很高级。重点是谢霆锋偶尔会来餐厅，甚至会亲自下厨给顾客煮面。当然这份炸酱面也卖到了68元的价格。有人说好吃，酱好，而且面条是非油炸很健康。但也有人不顾谢霆锋的面子直接给差评，“服务还行，但这个68元感觉像吃了个鸡蛋方便面”。之前，谢霆锋就透露自己做的东西要一遍一遍的试才能得出最后的结果，“而且产品有独特性，只有这里能吃到”。

谢霆锋炸酱面为什么这么贵谢霆锋的餐厅装修的十分典雅，而且这款炸酱面是谢霆锋亲自研制的，据说研发的过程中就耗费了很多的尽力，除此以外加上谢霆锋的名气，并且据说他偶尔还会亲自到店下厨，所以这碗炸酱面的价格也就十分昂贵了。

谢霆锋自己研制的炸酱面这对于很多喜欢他的观众朋友们和粉丝们来说，真的是太激动了，可以去尝一下自己偶像做的面，那估计做梦都会笑醒的吧，这不，刚开业就已经有很多人去吃过了。但是吃过的人纷纷都给了差评，面还是有一点点卖相的，金黄色的面条，红肠，卤蛋，香菜，荤素搭配，颜色看着还是挺好看的，一看就挺有食欲的。环境也是相当好的，超级安静，很高级，很适合带着自己的女朋友来这里吃晚宴，最主要的就是谢霆锋偶尔会来到餐厅亲自下厨，为顾客们煮面吃。

这一碗面餐厅的定价是68块钱一个套餐，这个套餐中有一份炸酱面和饮料，看到这里，你们会说这里的环境这么棒，老板又特别的帅，食材肯定很放心，68块钱不算贵吧!这个小编就不知道了，小编没有去吃过，也不敢妄是的评价。但是有一位吃瓜群众再吃了谢霆锋的炸酱面之后。完全不给谢霆锋的面子给了他一个差评，说花了这68块钱，感觉就吃了一个鸡蛋加泡面，再来一点香肠。在北京这个消费城市高的地方，68块钱一碗面也是非常的昂贵，相信不是所有人都能去消费这68块钱一碗面的。不知道大家有没有兴趣光顾谢霆锋的餐厅呢?